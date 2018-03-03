صلاح يلحق بكين في صدارة هدافي البريميرليج

متفوقا على كافاني وليفاندوفسكي وميسي..علي المصريعادل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هاري كين، مهاجم توتنهام، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه أمام نيوكاسل، في الدقيقة 40 من المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين، في الجولة 29 من المسابقة، ليرفع رصيده إل

متفوقا على كافاني وليفاندوفسكي وميسي..



علي المصري

عادل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، هاري كين، مهاجم توتنهام، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف التقدم لفريقه أمام نيوكاسل، في الدقيقة 40 من المباراة التي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين، في الجولة 29 من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفا.

وانطلق أوكسليد-تشامبرلين لاعب الريدز بالكرة، بمجهود فردي مميز، ثم مرر كرة حريرية إلى صلاح الذي لم يتوان عن إيداع الكرة الشباك، ليستفيد من فشل هاري كين في التسجيل اليوم، في فوز فريقه على هيديرسيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين.

ويحتل سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي المركز الثالث في صراع الهدافين، برصيد 21 هدفا، ويلعب فريقه غدا ضد تشيلسي، ضمن الجولة ذاتها

وواصل الدولي المصري تألقه مع ناديه خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات التي شارك فيها، ولا يوجد أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم، سجل في مباريات أكثر من محمد صلاح، الذي أحرز في 26 مباراة مختلفة.

وتفوق محمد صلاح تفوق على إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سجل في 24 مباراة، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ اﻷلماني “23”، وسيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي اﻹنجليزي، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير “21”، وليونيل ميسي لاعب برشلونة اﻹسباني “20”.