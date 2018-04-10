صلاح يقود ليفربول للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا

وكالات: صعد فريق ليفربول الإنجليزى للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد" معقل السيتيزنز، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال البطولة. وقاد النجم المصرى محمد صلاح ليفربول للتأهل بعدما ن

وكالات:

صعد فريق ليفربول الإنجليزى للتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد تحقيق الفوز على مانشستر سيتى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب “الاتحاد” معقل السيتيزنز، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال البطولة.





وقاد النجم المصرى محمد صلاح ليفربول للتأهل بعدما نجح فى تسجيل هدف التعادل لفريقه ليفربول فى الدقيقة 56 وسدد كرة ساقطة فى الشباك بشكل رائع فى حين سجل برتو فيرمينو الهدف الثانى بتسديدة رائعة للغاية، ارتطمت بالقائم على طريقة “البلياردو” ثم سكنت شباك السيتى.

وكان مانشستر سيتى قد سجل هدفا مبكراً، وتحديداً بعد دقيقتين فقط من بداية اللقاء عن طريق النجم البرازيلى جابرييل جيسوس، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله رحيم سترلينج.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الريدز على ملعبه 3 / 0 بأهداف محمد صلاح، أليكس تشامبرلين وساديو مانى، قبل أن يكرر ليفربول فوزه بهدفين مقابل هدف، لتكون النتيجة الإجمالية 5 / 1 للريدز.