صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على ماريبور

- السيتى يضيف نابولى لقائمة ضحاياه محليا وأوروبياعلى المصرى: سجل الدولى المصرى محمد صلاح، هدفين وصنع هدفا فى فوز ليفربول الإنجليزى الكبير، خارج قواعده، على مضيفه ماريبور السلوفينى، بسبعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب " لودسكي فرت"، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة

– السيتى يضيف نابولى لقائمة ضحاياه محليا وأوروبيا

على المصرى:

سجل الدولى المصرى محمد صلاح، هدفين وصنع هدفا فى فوز ليفربول الإنجليزى الكبير، خارج قواعده، على مضيفه ماريبور السلوفينى، بسبعة أهداف نظيفة، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ” لودسكي فرت”، ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، لدور المجموعات فى دورى أبطال أوروبا.

وصنع صلاح الهدف الأول للريدز فى الدقيقة الرابعة من انطلاقة اللقاء، سجله البرازيلى روبرتو فيرمينيو، قبل أن يضيف مواطنه فيليب كوتينيو الهدف الثانى فى الدقيقة 13، وتكفل الدولى المصرى بتسجيل الهدفين الثالث والرابع فى الدقيقتين 19 و40.

وعاد فيرمينيو ليسجل الهدف الثانى له والخامس لفريقه فى الدقيقة 54، وأضاف أليكس تشامبرلين الهدف السادس فى الدقيقة 86، قبل أن يختتم ترينت ألكسندر أرنولد، أهداف اللقاء، فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وأصبح بيكاسو المصرى هو الهداف الأول للفريق الإنجليزى العريق، محليا وقاريا، بعدما سجل أربعة أهداف خلال ثمانية لقاءات فى الدورى الإنجليزى الممتاز حتى الآن، ومثلها فى ثلاثة مباريات فى دورى أبطال أوروبا.

وفى المباراة الأخرى التى أقيمت ضمن الجولة ذاتها، تغلب سبارتك موسكو الروسى مع ضيفه إشبيليه الإسبانى بخمسة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب ” أرينا بالتيكا”، بالعاصمة الروسية موسكو.

بتلك النتيجة، يقفز ليفربول لصدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده للنقطة الخامسة، يليه سبارتاك موسكو، بالرصيد ذاته، وأصبح فى المركز الثانى، فيما تراجع إشبيلية من الصدارة للمركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند أربع نقاط، وتجمد رصيد ماريبور عند نقطة واحدة فى قاع المجموعة.

وضمن المجموعة السادسة، أضاف مانشستر سيتى ضيفه نابولى الإيطالى، لقائمة ضحاياه، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب “الاتحاد”، وسقط فينورد روتردام الهولندى على أرضه وبين جماهيره بالهزيمة أمام ضيفه شاختار دونيستك الأوكرانى بهدفين مقابل هدف.

وحسم السيتيزن الذى يعيش نشوة كبيرة على الصعيد المحلى والقارى، تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق، النتيجة فى الربع ساعة الأولى من اللقاء، بعدما سجل رحيم سترلينج الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة، وأضاف جابرييل خيسوس الهدف الثانى، بعدها بأربع دقائق فقط.

وأضاع درايس ميرتينز، ضربة جزاء لنابولى فى الدقيقة 38، تصدى لها إديرسون مورايس حارس السيتى، قبل أن يحتسب حكم اللقاء الإسبانى أنطونيو ميجيل ماثيو لاهوز، ضربة جزاء أخرى للضيوف، نجح أمادو دياوارا، فى ترجمتها لهدف، بالدقيقة 73.

وأنفرد مانشستر سيتى بصدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة، بعدما رفع رصيده للنقطة التاسعة، فيما تجمد رصيد نابولى عند ثلاثة نقاط، وتقهقر للمركز الثالث، وفشل فينورد فى حصد نقطته الأولى، وبقى فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما زاد رصيد شاختار للنقطة السادسة، وتقدم للمركز الثانى.

