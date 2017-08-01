صلاح يقود ليفربول لتخطي البايرن وملاقاة أتلتيكو مدريد

علي المصريقاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في اليوم الأول لبطولة "أودي"، التي تقام على ملعب "أليانز أرينا"، بمدينة ميونيخ الألمانية، وتختتم غدًا الأربعاء.تقدم السنغالي ساديو ماني بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة السابعة،

علي المصري

قاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على بايرن ميونيخ الألماني، بثلاثة أهداف نظيفة، في اليوم الأول لبطولة “أودي”، التي تقام على ملعب “أليانز أرينا”، بمدينة ميونيخ الألمانية، وتختتم غدًا الأربعاء.





تقدم السنغالي ساديو ماني بهدف مبكر للضيوف في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لليفربول، في الدقيقة 34، واختتم دانيل ستوريدج أهداف اللقاء لليفربول، في الدقيقة 83، لينجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، في التفوق على الإيطالي كارلو أنشيلوتي نظيره في بايرن ميونيخ.

ويلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي قلب تأخره أمام نابولي الإيطالي، بهدف للفوز بهدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، غدًا الأربعاء، فيما سيلتقي نابولي مع بايرن ميونيخ، وسيقام اللقاءين غدا علي ملعب “أليانز أرينا”.