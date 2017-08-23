صلاح يقود ليفربول لإقصاء هوفنهايم

على المصرى قاد الدولى المصرى محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزى، لتخطى عقبة ضيفه هوفنهايم الألمانى، والتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن لقاءات دور تحديد المتأهلين، لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "أنفيلد".وتأهل ليفربول لدور المجموعات،

على المصرى

قاد الدولى المصرى محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزى، لتخطى عقبة ضيفه هوفنهايم الألمانى، والتغلب عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن لقاءات دور تحديد المتأهلين، لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “أنفيلد”.

وتأهل ليفربول لدور المجموعات، للمرة الأولى منذ ثلاثة سنوات، حيث تعود أخر مشاركة للريدز التشامبيونزليج، لموسم 2014-2015، تحت قيادة الإيرلندى بريندان رودجرز، وكان الفريق قد غادر البطولة من دور المجموعات وقتها.

وستجرى قُرعة دور المجموعات، غدًا الخميس، على هامش اختيار أفضل لاعب فى أوروبا، الذى سيقام في إمارة “موناكو” الفرنسية، وسيتم توزيع الفرق المتأهلة للبطولة على 8 مجموعات، وسيتم وضع الفرق الفائزة بلقب الدوري في أفضل 8 بطولات دوري محلية، على رأس كل مجموعة.

وسجل محمد صلاح هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بعدما تابع تسديدة جيورجينهو فاينالدوم المرتدة من القائم في المرمى الخالي، وشارك صلاح فى تشكيلة الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول، فى اللقاء بالكامل.

وكان أيمرى تشان، قد تقدم بهدف للريدز فى الدقيقة العاشرة من إنطلاقة المباراة، قبل أن يعود تشان ويضيف الهدف الثالث للريدز، فى الدقيقة 21، ليسجل اللاعب الألماني أول ثنائية في مشواره الكروي، بعدما أنضم للريدز فى صيف 2014، قادما من ليفركوزن الألمانى.

وقلص مارك أليكسندر أوث، النتيجة للضيوف فى الدقيقة 28، وسجل روبرتو فيرمينو، الهدف الرابع لأصحاب الأرض والجمهور فى الدقيقة 63، وأختتم ساندرو واجنر، أهداف اللقاء، بتسجيله للهدف الثانى لهوفنهايم فى الدقيقة 79، لتنتهى المباراة بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويعود لدروى المجموعات بالتشامبيونزليج، فيما سيتحول هوفنهايم للدورى الأوروبى.

وفى لقاءات أخرى أقيمت ضمن نفس المرحلة والتوقيت، تأهل سسكا موسكو الروسى للدور ذاته، بعدما كرر فوزه على يانج بويز السويسرى، ليتأهل بنتيجة اللقاءين 3-0، فيما سحق سبروتنج لشبونة البرتغالى، مضيفه بوخارست الرومانى، بخمسة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 6-2.

ووصل أبويل نيقوسيا القبرصى لدور المجموعات، بعدما تعادل سلبيا مع مضيفه سلافيا براغ التشكيى، بدون أهداف، ليتأهل لسابق فوزه ذهابا على ملعبه بهدفين نظيفين، فيما فجر كارباكا أجدام الإذربيجانى، كبرى مفاجأة هذا الدور، بعدما خطف بطاقة التأهل من أف سى كوبنهاجن الدنماركى، عقب إستفادته من الهدف الذى سجله خارج أرضه، فى لقاء اليوم، ليتأهل بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2.