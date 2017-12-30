صلاح يقلب تأخر ليفربول أمام ليستر سيتي لفوز ثمين

قلص محمد صلاح الفارق مع هاري كين علي صدارة الهدافين لهدف واحد علي المصري قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لتخطي عقبة ليستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، بين الفريقين علي ملعب "أنفيلد" ضمن لقاءات الجولة الحادية…

قلص محمد صلاح الفارق مع هاري كين علي صدارة الهدافين لهدف واحد





علي المصري

قاد الدولي المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول لتخطي عقبة ليستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت، بين الفريقين علي ملعب “أنفيلد” ضمن لقاءات الجولة الحادية والعشرون من الدوري اﻹنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم جيمي فاردي بهدف ميكر للضيوف في الدقيقة الثالثة من إنطلاقة المباراة، ليصل للهدف رقم 22 في مرمى الفرق الستة الكبرى في 41 مباراة خاضها المهاجم الإنجليزي، ولا يوجد أي لاعب في الدوري الإنجليزي سجل أهدافًا أكثر من فاردي في مرمى الفرق الستة الكبرى منذ أغسطس 2014، وبات يملك 7 أهداف في مرمى ليفربول، وهو أكثر فريق سجل أهدافًا في مرماه.

وأدرك صلاح التعادل ﻷصحاب اﻷرض والجمهور في الدقيقة 52، قبل أن يعود الدولي المصري، لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76، ليمنح فريقه ثلاثة نقاط ثمينة.

واشترك صلاح بـ21 هدف في 21 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم مع ليفربول حيث سجل 16 هدف وصنع 5.

وبهدفيه في لقاء اليوم، قلص صلاح الفارق مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، إلي هدف واحد، إذ يتصدر كين القائمة برصيد 18 هدف.