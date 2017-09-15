صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب بالجولة الأولي للتشامبيونزليج

علي المصريأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن الدولي المصري محمد صلاح، تصدر قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.وتفوق لاعب ليفربول الإنجليزي، علي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، والهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي، ونيمار

علي المصري

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، أن الدولي المصري محمد صلاح، تصدر قائمة الأسماء المرشحة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وتفوق لاعب ليفربول الإنجليزي، علي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، والهداف التاريخي لبرشلونة، ليونيل ميسي، ونيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، والكولومبي جيمس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وسجل صلاح هدفًا في لقاء التعادل ضد إشبيلية بهدفين لمثلهما، فيما أحرز رونالدو ثنائية ضد أبويل نيقوسيا القبرصي، وكسر ميسي عقدته أمام جيانلوجي بوفون بتسجيل هدفين ضد يوفنتوس الإيطالي، فيما سجل نيمار هدفًا أمام سيلتك.

وسجل محمد صلاح 4 أهداف مع ليفربول خلال الموسم الجاري، إذ أحرز أمام واتفورد وأرسنال في الدوري الإنجليزي، وهوفنهايم في التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، بالإضافة لهدف ضد إشبيلية.