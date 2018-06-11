صلاح يغيب عن أول تمرين للفراعنة.. ورئيس الشيشان يحضره إلى الملعب

متابعات:غاب النجم المصري محمد صلاح عن التمرين الأول لمنتخب بلاده، بعد وصوله إلى جروزني الأحد، للمشاركة في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، لكن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أحضره إلى الملعب لإلقاء التحية على الجماهير المتشوقة لمشاهدته.ويتعافى نجم ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في أفريقيا وإنجلترا

متابعات:

غاب النجم المصري محمد صلاح عن التمرين الأول لمنتخب بلاده، بعد وصوله إلى جروزني الأحد، للمشاركة في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، لكن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أحضره إلى الملعب لإلقاء التحية على الجماهير المتشوقة لمشاهدته.

ويتعافى نجم ليفربول الإنجليزي، أفضل لاعب في أفريقيا وإنجلترا، من إصابة بكتفه، تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد المتوج ريال مدريد الإسباني في 26 مايو الماضي، بعد احتكاك مع قلب الدفاع سيرجيو راموس.





وبعد وصولهم ظهرا من القاهرة على متن طائرة خاصة بالمنتخب، خضع لاعبو المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمرانهم الأول على ملعب “أحمد أرينا” في جمهورية الشيشان بالقوقاز الروسي، استعدادا لخوض مباراتهم الأولى ضد أوروجواي الجمعة المقبل في إيكاتيرنبورغ، ضمن المجموعة الأولى.

وعن إمكانية مشاركته في المباراة الأولى ضد أوروجواي، قال صلاح: “أنا متحمس. إن شاء الله أنا مستعد بشكل جيد، وحالتي المعنوية جيدة جدا”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وعن تطلعاته في البطولة الحالية، أضاف هداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم: “لا أستطيع القول إلى أين سنصل، لكن طموح اللاعبين كبير، وأتمنى تحقيق نتيجة جيدة”.

وختم نجم روما الإيطالي السابق، الذي يعد أبرز نجوم المنتخب العائد إلى الساحة العالمية بعد مشاركته في المونديال مرتين فقط عامي 1934 و1990، “وصلنا إلى هنا (المونديال) بعد 28 سنة، يجب أن نستمتع بالأجواء والبطولة، ونقدم أمرا جيدا لم يحصل من قبل”.

أما قديروف، رئيس إحدى جمهوريات روسيا الاتحادية ذات الغالبية المسلمة، الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، فقال: منتخب مصر بالنسبة إلينا مثل فريق أحمد (تيريك جروزني سابقا) ونحن سعداء لاستقبالهم”.

وتابع الرئيس الذي تابع جزءا كبيرا من التمرين المفتوح لنحو 8 آلاف متفرج حصلوا على بطاقات دخول مجانية: “محمد صلاح لاعب جيد وهو من الأفضل في العالم. كأس العالم المقامة في روسيا (تنطلق الأربعاء المقبل في موسكو) هي من أجمل الأشياء”.

وفي حين غاب صلاح عن تمرين المنتخب، ودع قديروف الجماهير قبل أن يفاجئهم بعد نحو ثلث ساعة بالعودة برفقة صلاح، الذي أشعل حماسة الجماهير لدى رؤيته.

حالة صلاح الصحية

بدوره، رأى طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا أن مشاركة صلاح في المباراة الأولى ضد أوروغواي غير مؤكدة: “لا يزال يشعر بالألم، إذ تعرض لالتواء في المفصل الأخرمي الترقوي. هذا النوع من الإصابات يتطلب فترة علاج لثلاثة أسابيع قبل العودة إلى الملاعب”.

وأضاف ابو العلا: “قدرة اللاعب على فتح يده بالكامل لجهة الكتف هي المؤشر الإيجابي لموعد عودته إلى المباريات”.

ويستهل منتخب مصر، بطل أفريقيا 7 مرات، مشاركته الثالثة في المونديال ضد أوروجواي بطلة 1930 و1950 الجمعة المقبل في إيكاتيرينبورج، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 يونيو الجاري في سان بطرسبرج، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي ضد السعودية في 25 يونيو في فولجوجراد.