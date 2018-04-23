صلاح يشعل منصات التواصل بعد فوزه بأفضل لاعب بالدورى الإنجليزى‎‎

سمية كمالتصدر اليوم هاشتاج الأسطورة محمد صلاح منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد حصوله أمس على جائزة البريميرليج، وحصل صلاح على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لعام 2018.واشتعل "فيس بوك" بالاحتفال بفوز صلاح وتداولوا صورا له ولاهدافه، وفيديو لحظة حصوله على الجائزة، ووصل على التغريدات على منصة

سمية كمال

تصدر اليوم هاشتاج الأسطورة محمد صلاح منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد حصوله أمس على جائزة البريميرليج، وحصل صلاح على أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لعام 2018.

واشتعل “فيس بوك” بالاحتفال بفوز صلاح وتداولوا صورا له ولاهدافه، وفيديو لحظة حصوله على الجائزة، ووصل على التغريدات على منصة “التويتر” لأكثر من 14 الف تغريدة.

وقال صلاح بعد حصوله علي الجائزة سعيد جدا بهذه الجائزة وسعيد بزملائي اللاعبين وأتمنى مواصلة المشوار الناجح في دوري الأبطال.

وأوضح أنه لم يأخذ الفرصة في تشيلسي، وحصل عليها في ليفربول، كما يتمنى أن يكسر الرقم القياسي بتسجيل أكبر عدد من الأهداف في أقل عدد من المباريات.

وأكد ألعب للفريق ولا ألعب لنفسي، وهنا أشكر زملائي ومدربي، فبدونهم لم أكن لأقف هنا، فهم يمنحوني الفرصة لتسجيل الأهداف.

وقد علق كرستيانو رونالدو عند سؤاله عن محمد صلاح: اتمني ان ينضم لفريق ريال مدريد، وانه فخور بلعبه ضد صلاح بمبارة البرتغاول ومصر.

وحصل محمد صلاح على العدد الأكبر من الأصوات في الاستفتاء الذي يضم أصوات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ليتفوق على منافسيه، وجاء في المركز الثاني كيفين دي بروين، وفي المركز الثالث هاري كين.