صلاح يسجل هدفه الـ32 في مرمى برايتون ويصبح هداف البريمرليج

أ ش أ أصبح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد، بعدما أحرز هدفه الـ32 خلال مباراة ليفربول أمام برايتون في ختام منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليج).وكسر محمد صلاح رقم الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد

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أصبح النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، الهداف التاريخي لبطولة الدوري الإنجليزي في موسم واحد، بعدما أحرز هدفه الـ32 خلال مباراة ليفربول أمام برايتون في ختام منافسات الدوري الإنجليزي (بريميرليج).

وكسر محمد صلاح رقم الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الحالي ومانشستر يونايتد السابق ولويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي وليفربول السابق، بعدما سجل كل منهما في وقت سابق 31 هدفًا في موسم واحد، ليصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للمسابقة منذ عام 1992 بعدما أصبحت المسابقة مكونة من 20 فريقًا.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي المسابقة حاليًا برصيد 32 هدفًا، متفوقًا بفارق ثلاثة أهداف على هاري كين مهاجم توتنهام، كما حصد نجم مصر جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.