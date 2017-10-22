صلاح يسجل فى سقوط ليفربول أمام توتنهام برباعية

- سيطر الريدز وفاز السبيرز فى حضور مارداوناعلى المصرى لم يشفع الهدف الذى سجله الدولى محمد صلاح، لفريقه ليفربول، من العودة من ملعب "ويمبلى" الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن، بنتيجة إيجابية، بعدما سقط الريدز أمام توتنهام هوتسبير، بأربعة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة التاسعة من الدورى الإنجليز

– سيطر الريدز وفاز السبيرز فى حضور مارداونا





على المصرى

لم يشفع الهدف الذى سجله الدولى محمد صلاح، لفريقه ليفربول، من العودة من ملعب “ويمبلى” الشهير بالعاصمة الإنجليزية لندن، بنتيجة إيجابية، بعدما سقط الريدز أمام توتنهام هوتسبير، بأربعة أهداف مقابل هدف، لحساب الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف مبكر، عن طريق النجم المتألق هارى كين، بعد أربعة أهداف فقط من بداية اللقاء، قبل أن يسجل زميله سون هيونج مين، الهدف الثانى للسبيرز، فى الدقيقة 12، وقلص صلاح النتيجة فى الدقيقة 24.

ورفض ديلى آلى نهاية الشوط الأول بتقدم فريقه بهدفين مقابل هدف، فأضاف الهدف الثالث، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وعاد كين ليختتم أهداف اللقاء، بالهدف الثانى له والرابع لتوتنهام، فى الدقيقة 56 من عمر اللقاء.

ويعد الهدف الافتتاحى فى اللقاء، والذى سجله هاري كين، هو الأول له في الدوري الإنجليزي على ملعب ويمبلي، وجاء بعد 29 تسديدة، للمهاجم الإنجليزي، على الملعب الشهير فى البريمييرليج، ليعتلى صدارة هدافى البريمييرليج، ويفض الشراكة مع الثنائي سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وروميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد، وينفرد بصدارة الهدافين.

وضربت جماهير توتنهام هوتسبير، رقما قياسيا فى عدد الحضور الجماهيرى خلال لقاء ليفربول، طوال تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز بمختلف أنديته، بعدما زحفت لمدرجات ملعب ويمبلى بكثافة شديدة، وسجلت حضورا بلغ 80.827 متفرج.

وتقدمه الحضور الجماهيرى فى ملعب ويمبلى، أسطورة كرة القدم العالمية، الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، الذى شاهد اللقاء من المدرجات، ورحبت جماهير السبيرز باللاعب الأسطورى، الذي نزل لأرض الملعب، وتفاعل مع الترحيب الحار من الجماهير الإنجليزية، وقام دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، بمنح مارادونا قميص السبيرز الحالي، بالرقم 10، والذي يحمل اسم مارادونا.

وسجل ليفربول رقما سلبيا خلال اللقاء، بعدما أهتزت شباكه خلال اللقاء بأربعة أهداف، ليصبح إجماله ما أستقبلته شباكه 16 هدف في أول 9 مباريات فى البريمييرليج هذا الموسم، وهو أعلى رقم للفريق منذ موسم 1965/1964.

وعلى الصعيد الشخصى، أصبح محمد صلاح هداف ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، بعدما سجل تسعة أهداف، بواقع 5 فى الدورى الإنجليزى، وأربعة فى دورى الأبطال، كما أنه أعتلى قائمة الأكثر صناعة وتسجيلا فى البريمييرليج هذا الموسم، متفوقا على دى بروين لاعب مانشستر سيتى، وهازارد لاعب تشيلسى، وأوزيل لاعب آرسنال.

بتلك النتيجة، يتقاسم توتنهام هوتسبير، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، مع مانشستر يونايتد الذى يتفوق بفارق الأهداف، ولكل منهما 20 نقطة، خلف مانشستر سيتى المتألق برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 13 نقطة، وتراجع للمركز التاسع فى جدول البريمييرليج.