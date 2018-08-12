صلاح يسجل فى رباعية ليفربول فى ويستهام

على المصرى سحق ليفربول ضيفه ويستهام، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من لقاءات الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، فى موسمه الجديد 2018-2019.أفتتح الدولى المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، رصيده في النسخة الجديدة من البريميرليج، بعدما هز ش

على المصرى

سحق ليفربول ضيفه ويستهام، برباعية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “أنفيلد”، فى الجولة الأولى من لقاءات الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، فى موسمه الجديد 2018-2019.

أفتتح الدولى المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، رصيده في النسخة الجديدة من البريميرليج، بعدما هز شباك ويستهام، فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيسر روبرتسون، حولها صلاح في مرمى الهامرز.

وسجل السنغالي ساديو ماني، الهدفين الثانى والثالث فى الدقيقتين 47 و53، ليعادل رقما قياسيا، حيث أصبح أول لاعب من ليفربول يسجل في المباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي مع الريدز، في 3 مواسم على التوالي، منذ جون بارنس من 1989 حتى 1991.

وأختتم البديل دانيل ستوريدج أهداف اللقاء، بعدما دخل بديلا لمحمد صلاح، بتسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليعتلى ليفربول صدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، من الجولة الأولى، برصيد 3 نقاط، لحين نهاية لقاءات المرحلة.

