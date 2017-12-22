رياضة

صلاح يساهم بتسجيل وصناعة 50 هدفًا في 2017

علي المصريشارك الدولي المصري محمد صلاح مباشرةً في تسجيل وصناعة 50 هدفًا مع فريقه الحالي ليفربول اﻹنجليزي، والسابق روما اﻹيطالي، باﻹضافة للمنتخب المصري في 2017.وصنع محمد صلاح هدف فريقه اﻷول، الذي سجله زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، في اللقاء المقام حاليًّا على ملعب اﻹمارات، أمام مضيفه آر
22 ديسمبر، 2017 22 ديسمبر، 2017

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علي المصري

شارك الدولي المصري محمد صلاح مباشرةً في تسجيل وصناعة 50 هدفًا مع فريقه الحالي ليفربول اﻹنجليزي، والسابق روما اﻹيطالي، باﻹضافة للمنتخب المصري في 2017.

وصنع محمد صلاح هدف فريقه اﻷول، الذي سجله زميله البرازيلي فيليب كوتينيو، في اللقاء المقام حاليًّا على ملعب اﻹمارات، أمام مضيفه آرسنال، في المباراة الافتتاحية للجولة التاسعة عشرة من الدوري اﻹنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وخاض صلاح مع منتخب الفراعنة في 11 مباراة، أسهم في هدفين، وسجل خمسة أهداف، أما مع ذئاب روما، فسجل 10 أهداف، وصنع 8 في 20 مباراة.

وكانت الانتفاضة الكبرى للدولي المصري، مع الريدز، فسجل 20 هدفًا، وصنع 5 أهداف في 27 مباراة، تحت قيادة اﻷلماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول.

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