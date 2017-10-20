صلاح يتفوق علي ميسي ورونالدو

علي المصري: حصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، علي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما قاد "الريدز" لاكتساح ماريبور السلوفيني علي أرضه وبين جماهيره بسباعية دون رد.واختار زوار موقع الاتحا

علي المصري:

حصل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، علي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما قاد “الريدز” لاكتساح ماريبور السلوفيني علي أرضه وبين جماهيره بسباعية دون رد.

واختار زوار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، “صلاح” للفوز بالجائزة، بعدما احتل المركز الأول في الاستفتاء، بنسبة 51% من الأصوات، ويأتي وراءه لاعب بشكتاش، سينك توسان، الذي حصل على 34% وجاء خلفهما كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي بعد حصوله على 7%.

اللافت أن الهداف التاريخي ببرشلونة، ليونيل ميسي، جاء في المركز الرابع بنسبة 3% فقط، يليه مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد بنسبة 2%، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها هداف ريال مدريد التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يحقق البلجيكي إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سوى 1% فقط من الأصوات.

وسجل “صلاح” هدفين خلال فوز ليفربول على ماريبور السلوفيني، بسباعية نظيفة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بعد تسجيله هدفًا أمام إشبيلية، وخسر فقط الجولة الثانية لحساب كريستيانو رونالدو، كونه لم يكن موجودًا بين قائمة المرشحين.