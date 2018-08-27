صلاح يؤكد لم أطلب طلبا شخصيا ويكشف ما حدث في فندق المونديال

أحمد صبرى أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أنه لايوجد لديه مشكلة شخصية أو طلبات خاصة دون باقي اللاعبين من اتحاد الكرةوأوضح في بث مباشر له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشكلة الأـولى كانت تكمن فى طلبه من الاتحاد توفير افراد امن للفريق فى معسكر المنتخب حتى يستطيع اللاعبين التحرك

أحمد صبرى

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول أنه لايوجد لديه مشكلة شخصية أو طلبات خاصة دون باقي اللاعبين من اتحاد الكرة

وأوضح في بث مباشر له على صفحته الشخصية على فيسبوك أن المشكلة الأـولى كانت تكمن فى طلبه من الاتحاد توفير افراد امن للفريق فى معسكر المنتخب حتى يستطيع اللاعبين التحرك وليس هو فقط.

وأضاف: “أنا لما بقول حاجة بقول افضل حاجة للناس كلها وكنا بنام 6 الصبح بسبب الزحمة فى الفندق ومكناش بنعرف نطلع اوضنا وأسالوا الفندق”.

وتابع “الناس عارفة وطنيتى ولم أتكبر على شئ أو اطلب حاجة شخصيا وبعتت خطابات كتير وتم الوعود بحلها ولم يتم وتم تسربيها بالمخالفة للقانون بعد معرفتهم بخروجى للبث المباشر”.

وأكد أن الخطاب الذي تبرأ منه اتحاد الكرة كان صحيحا وتم التبرأ منه بعد الهجوم حيث كان مقررا تحويله للتحقيق.



