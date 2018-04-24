صلاح وليفربول يسحقان روما 5-2 في دوري أبطال أوروبا

وكالات: قدم المهاجم المصري محمد صلاح مباراة بالغة الروعة عندما سجل هدفين ولعب تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه ليفربول الانكليزي الى سحق ضيفه روما الايطالي 5-2، الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم. وتقدم ليفربول 5-صفر، بثنائيتين…

وكالات:

قدم المهاجم المصري محمد صلاح مباراة بالغة الروعة عندما سجل هدفين ولعب تمريرتين حاسمتين ليقود فريقه ليفربول الانكليزي الى سحق ضيفه روما الايطالي 5-2، الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

وتقدم ليفربول 5-صفر، بثنائيتين لصلاح (36 و45+1) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (61 و69) وهدف خامس للسنغالي ساديو مانيه (56)، قبل أن يحقق روما عودة متأخرة بتسجيله هدفين عن طريق البوسني ادين دجيكو (81) والارجنتيني دييغو بيروتي (85 من ركلة جزاء).

وقطع ليفربول، حامل اللقب 5 مرات، شوطا كبيرا نحو بلوغ النهائي لملاقاة الفائز بين ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر سنتين وبايرن ميونيخ الالماني (ذهابا الاربعاء).

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم الى 43 هدفا في 47 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 9 في دوري الابطال، في المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة القارية الاولى وراء البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 هدفا) الذي يحل مع ريال مدريد بطل الموسمين الأخيرين الاربعاء على بايرن ميونيخ في مواجهة نارية.

وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل والمباراة النهائية في 26 ايار/مايو المقبل في كييف.

وكان ليفربول، المتوج آخر مرة عام 2005، تأهل للمرة الأولى منذ 2008 الى نصف النهائي بانجاز لافت ذهابا وايابا على حساب مواطنه مانشستر سيتي (5-1) المتوج بطلا للدوري الممتاز.

في المقابل، كان وصول روما مدويا، بعدما قلب الطاولة على العملاق الإسباني برشلونة من 1-4 ذهابا الى 3-صفر ايابا، ليصل الى دور الأربعة للمرة الاولى منذ 1984، حين واصل طريقه حتى نهائي كأس الاندية الاوروبية البطلة الذي أقيم على أرضه، قبل أن يسقط بركلات الترجيح على يد ليفربول بالذات بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.