صلاح والحضرى ومعلول مرشحون لأفضل لاعب إفريقي

على المصرىأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، عن القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، لموسم 2017، وتصدر القائمة الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، والمخضرم عصام الحضرى حارس الرائد السعودى، والتونسى على معلول لاعب الأهلى، القائمة.ومن المنتظر أن يت

على المصرى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف”، عن القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، لموسم 2017، وتصدر القائمة الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، والمخضرم عصام الحضرى حارس الرائد السعودى، والتونسى على معلول لاعب الأهلى، القائمة.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2017، على هامش الحفل السنوى لتوزيع جوائز “الأفضل”، الذى سيقام هذا العام فى مدينة “أكرا” الغانية، برعاية الـ”كاف”، يوم 4 يناير المقبل، ويتم الاختيار من خلال المدير الفني لكل اتحاد محلي تابع للكاف وأعضاء اللجنة الفنية ولجنة التطوير في الكاف وخبراء الإعلام.

وتكونت القائمة من 30 لاعبا هم:

1. علي معلول (تونس والأهلي)

2 – برتراند تراوري (بوركينا فاسو وليون)

3. سيدريك باكامبو (جمهورية الكونغو الديمقراطية و فياريال)

4. كريستيان أتسو (غانا ونيوكاسل)

5. كريستيان باسوجوج (الكاميرون وهينان جيانيي)

6 – دينيس أونيانجو (أوغندا وماملودي صنداونز)

7 – اريك بايلي (كوت ديفوار ومانشستر يونايتد)

8. عصام الحضري (مصر والتعاون)

9 – فابريس أوندوا (الكاميرون وإشبيلية)

10 – فاكسون كابومبو (زامبيا وزيسكو)

11 – جان ميشيل سيري (كوت ديفوار ونيس)

12 – جونيور كابانانجا (جمهورية الكونغو الديمقراطية وأستانا)

13. كريم الأحمدي (المغرب و فينورد)

14 – كيتا بالدي (السنغال وموناكو)

15. خالد بوطيب (المغرب ويني مالياتاسبور)

16 – مبوانا ساماتا (تنزانيا وجنك)

17 – مايكل أولونجا (كينيا وجيرونا)

18 – محمد صلاح (مصر وليفربول)

19 – موسى ماريجا (مالي وبورتو)

20- نابي كيتا (غينيا ولايبزيج)

21 – بيرسي تاو (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز)

22- بيير أيميريك اوباميانج (جابون وبوروسيا دورتموند)

23 – ساديو مين (السنغال وليفربول)

24- توماس بارتي (غانا وأتليتيكو مدريد)

25 – فيكتور موسيس (نيجيريا وتشيلسي)

26 – فنسنت أبوباكار (الكاميرون وبورتو)

27 – ويليام تروست إيكونج (نيجيريا وبورساسبور)

28- ياسين الإبراهيمي (الجزائر وبورتو)

29 – يوسف مساكني (تونس والدحيل)

30 – إيف بيسوما (مالي وليل)

وعلى صعيد الأفضل داخل القارة، يتواجد أحمد فتحى والنيجيرى جونيور أجايى لاعبا النادى الأهلى، برفقة طارق حامد لاعب الزمالك، والبوركينى أريستيد بانسية لاعب المصرى البورسعيدى، وتضم القائمة 30 لاعبا هم:

1. أشرف بنشرقي (الوداد ، المغرب)

2. أحمد فتحي (الأهلي، مصر)

3 – الخالي بانجورا (النجم الساحلي، غينيا)

4. علي معلول (الأهلي، مصر)

5 – أريستيد بانسيه (المصري، بوركينا فاسو)

6 – أيمن ماجد (الفتح الرباطي، المغرب)

7 – أيمن المثلوثي (النجم الساحلي، تونس)

8 – بن مالانجو (مازيمبي، جمهورية الكونغو الديمقراطية)

9. دين فورمان (سوبرسبورت، جنوب أفريقيا)

10 – دينيس أونيانجو (أوغندا وماملودي صنداونز)

11. السماني سعد الدين (المريخ، السودان)

12 – فاكسون كابومبو (زامبيا وزيسكو)

13- فوزي الشاوشي (مولودية الجزائر، الجزائر)

14 – وجيفري سيرنكوما (كامبالا سيتي، أوغندا)

15 – جيرمي بروكي (سوبرسبورت، نيوزلند)

16 – جونيور أجاي (الأهلي ، مصر)

17 – كريم عوضي (الصفاقسي، تونس )

18 – محمد مفتاح (اتحاد العاصمة، الجزائر)

19 – محمد أونجم (الوداد، المغرب)

20 – مويد اللافي (ليبيا وأهلي طرابلس)

21 – نصر الدين أحمد (الهلال أُبيض، السودان)

22- أسامة دارفالو (اتحاد العاصمة، الجزائر)

23 – بيرسي تاو (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز)

24 – سابيلو ندزينيسا (إمبابان سوالوز، سوازيلاند)

25. صابر خليفة (الأفريقي، تونس)

26- صلاح الدين سعيد (إثيوبيا وسانت جورج)

27 – سيلفان جبوهو (مازيمبي، كو ديفوار)

28 – تادي إتيكياما (جمهورية الكونغو الديمقراطية و أس فيتا)

29- طه ياسين خنيسي (الترجي، تونس)

30 – طارق حامد (الزمالك، مصر)

