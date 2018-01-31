صلاح محسن يكشف طموحه مع الأهلى وسر تمسكه بالقلعة الحمراء

- حققت حلمي بالإنضمام ..ورفضت كل العروض -أخبرت مسئولي إنبي: "إما الأهلي أو الاستمرار مع الفريق" - أتمنى إسعاد الجماهير .. وهدفي من البداية كان الانضمام للأهلي وارتداء الفانلة الحمراء.. - أن تكون لاعبًا في النادي الأكبر في مصر وإفريقيا هي مسئولية كبيرة جدًا - أعرف حجم المسئولية الملقاة ع

– حققت حلمي بالإنضمام ..ورفضت كل العروض

-أخبرت مسئولي إنبي: “إما الأهلي أو الاستمرار مع الفريق”

– أتمنى إسعاد الجماهير .. وهدفي من البداية كان الانضمام للأهلي وارتداء الفانلة الحمراء..

– أن تكون لاعبًا في النادي الأكبر في مصر وإفريقيا هي مسئولية كبيرة جدًا

– أعرف حجم المسئولية الملقاة على عاتقي وقوة المنافسة مع اللاعبين

على المصرى

“طموحاتى كبيرة جدًا بالفانلة الحمراء”.. هكذا تحدث صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، بعد انضمامه رسميًا للأهلي، فى صفقة هى الأكبر فى تاريخ الكرة المصرية، وكشف عن كثير من الكواليس والأسرار التي جرت قبل إتمام الصفقة.

وتحدث اللاعب الشاب “19 سنة”، عن شعوره بعد الإنضمام للقلعة الحمراء، وكيف بدأت المفاوضات بين القلعة الحمراء والنادى البترولى، وتخوفه فى بعض الفترات من عدم إتمام الصفقة، وطموحة مع الأهلى، وإلى نص الحوار:

* كيف تصف شعورك بعد الانضمام للأهلي رسميًا؟

** لا توجد كلمات يمكن أن تصف شعوري الآن، بعد التوقيع للنادي الأهلي، وارتداء الفانلة الحمراء، فأن تكون لاعبًا في النادي الأكبر في مصر وإفريقيا تلك مسئولية كبيرة، أتمنى أن أكون على قدرها، وأن أكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي ومسئوليه.

* كيف بدأت المفاوضات مع الأهلي.. وكيف انتهت؟



** المفاوضات شهدت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ولكن رغبتي وقناعتي الأولى والأخيرة كانت اللعب للنادي الأهلي وارتداء الفانلة الحمراء، وأشكر علاء عبدالصادق والدكتور عصام سراج، اللذين لعبا دورًا كبيرًا في التفاوض مع مسئولي إنبى، حتى انتهى الأمر بضمي واستقبالي من قِبل عبدالعزيز عبدالشافي والمهندس عدلي القيعي، في مقر الأهلي بالجزيرة.

* وهل شعرت بالقلق خلال بعض الفترات من عدم إتمام الصفقة؟

** إطلاقًا.. فأنا من البداية أعلنت.. “إما اللعب للأهلي أو البقاء في إنبي”، وقمت بتسجيل هذه الرغبة صوتًا وصورةً لأعضاء مجلس إدارة إنبي والمسئولين هناك.. وكانت لدي ثقة كبيرة في تمسك الأهلي بضمي، وتقديرهم لرغبتي وتمسكي بارتداء الفانلة الحمراء، وكذلك مسئولي نادي إنبي الذي أعتبره بيتي الأول، كانت لدي ثقة كبيرة في أنهم لن يقفوا في طريق مستقبلي، ورغبتي في اللعب للأهلي وهو ما تحقق بالفعل.

* لكن هذا يحتاج منك الكثير؟



** طموحي كان اللعب للنادي الأهلي.. وهذا الطموح لن يقف عند هذا الحد، فأنا أحلم أن أذهب بعيدًا عبر ارتداء قميص الأهلي، والتألق به، وأصبح يومًا ما مثل محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وليفربول.

* وهل هذا أمر سهل؟



** بالتأكيد الأمر ليس سهلًا، فأنا طوال الفترة الماضية كان هدفي اللعب للأهلي، والمشاركة مع المنتخب الوطني في روسيا 2018، وبعد تحقيق الخطوة الأولى، أسعى جاهدًا لتحقيق الخطوة الثانية، والاستقرار في الأهلي، حتى تتحقق خطوات أخرى مهمة في حياتي عبر النادي.. فعظَمَة الأهلي تمنحني تاريخًا ومستقبلًا عظيمًا، إذا اجتهدتُ وأثبت نفسي هنا.

* ماذا عن العروض الأوروبية التي استقبلتَها في الفترة الماضية؟



** مسئولو إنبي أبلغوني بوجود عروض أوروبية من النمسا وبلجيكا، خلال الفترة الماضية، وبمقابل مادي كبير ومميز للنادي ولي، ولكني كنت متمسكًا جدًا باللعب للأهلي، وأخطرت مسئولي إنبي برفضي أي عروض سوى الأهلي، لاسيما وأني أعرف جيدًا قيمة النادي الأهلي، واللعب له بشكل أساسي يمنحني شهرة أفضل من اللعب في النمسا وبلجيكا.. والدليل أن العروض التي تصل لأي لاعب في الأهلي تصل من أندية أوروبية وإنجليزية كبيرة.

* التعاقد معك واجه الكثير من الضغوط.. كيف تعاملت مع هذا الأمر؟



** بالفعل.. الضغوط خلال الفترة الماضية أثّرت على تركيزي بالتأكيد، لأن هدفي كان اللعب للأهلي فقط، ولكن الآن أنا أرتدي فانلة الأهلي، ولا أخشى أي ضغوط، وكل ما يشغلني حاليًا هو التألّق بالفانلة الحمراء.

* وماذا لو لم تُكلّل مفاوضات الأهلي لضمّك بالنجاح؟

** لم أكن لأرحل عن صفوف إنبي، هذه كانت رغبتي من البداية.. «إمّا الأهلي أو الاستمرار في إنبي»، وسأظل متمسكًا بالموافقة على انتقالي للأهلي في أي وقت.

* وما هي المراكز التي تجيد اللعب فيها بخلاف المهاجم الصريح؟



** أجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وتحت رأس الحربة ولكن مركزي المفضل هو رأس الحربة.

* كيف ترى المنافسة على المشاركة أساسيًا؟



** كل مهاجمي الأهلي على مستوى مميز للغاية، وكل ما أتمناه أن أكون إضافة للفريق في هذا المركز، وأن تكون المنافسة بيننا في مصلحة الفريق، وأن يشارك الأفضل والأحق بالفرصة وارتداء قميص الأهلي.

* وما هو رقم قميصك المفضل؟

** رقمي المفضل هو رقم «10»، ارتديه منذ صغري، ولكن الآن أصبح «37»، وأصبحت جاهزًا لارتداء أي رقم يحدده الجهاز الفني.

* ما رأيك في إصرار الجهاز الفني للأهلي على إتمام التعاقد معك؟



** بالتأكيد هو أمر يسعدني للغاية.. فالكابتن حسام البدري هو الأفضل في مصر، وثقته فيِّ وإصراره على ضمي أمر يحمّلني كثيرًا من المسئولية والثقة التي أتمنى أن أكون على قدرها، وكذلك جماهير الأهلي.

* ما رأيك في استقبال جماهير الأهلي لك؟

** استقبال جماهير الأهلي أسعدني جدًا، وأتمنى أن أكون سبب فرحتهم، وأشارك في إنجازات وبطولات قادمة، وأتمنى أن يستمروا في دعمي، فهم الأفضل في مصر والشرق الأوسط.

* وماذا عن علاقتك بلاعبي الأهلي.. وهل تتواصل مع أي منهم؟



** نعم.. هناك عدد من اللاعبين أتواصل معهم، مثل سعد سمير، وأيمن أشرف، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي، وكذلك علي لطفي، والكثير منهم تحدث معي، خصوصًا بعد المباراة الأخيرة بين الأهلي وإنبي، وطالبوني بضرورة الانضمام للأهلي.

* وما هي طموحاتك مع الأهلي هذا الموسم؟



** طموحي مع الأهلي هذا الموسم هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وتحقيق كل البطولات المحلية، وأن تكون البداية بالفوز بالدوري هذا الموسم.

* نعود للوراء قليلًا.. ونسألك كيف كانت بدايتك مع كرة القدم؟



** بدايتي كانت في محافظة الشرقية، في نادي وادي النيل، الذي ضمني إليه الكابتن عبدالحميد العجوز، ومنه اصطحبني محمد إسماعيل إلى نادي إنبي، وكان عمري وقتها 9 سنين، ومن وقتها.. وأنا في نادي إنبي لاعبًا بمختلف مراحل الناشئين، حتى وصلت للفريق الأول، وتم تصعيدي وأنا في سن الثامنة عشرة للمشاركة مع الفريق الأول.

* وما الجيل الذي تمنيتَ أن تزامله من لاعبي الأهلي القدامى؟



** تمنيت اللعب بجوار محمد أبو تريكة، وعماد متعب، وحسام غالي.

* ومَن هو مثلك الأعلى محليًا وعالميًا؟



** مثلي الأعلى في مصر عماد متعب ومحمد أبو تريكة.. وعالميًا، كريستيانو رونالدو، وأشجع ريال مدريد.

* وما هي هواياتك المفضلة.. وكيف تقضي أوقات فراغك؟



** أوقات فراغي تتلخص في الخروج مع أصدقائي من جيلي بالفريق والمنتخب، وهوايتي الوحيدة هي كرة القدم فقط.

* ومن أول من أبلغته بمفاوضات الأهلي لضمك؟



** أسرتي.. لأن جميعهم أهلاوية، وكان حلمهم أن أكون لاعبًا في الأهلي، وأيضًا إمام محمدين، مدير قطاع الناشئين بإنبي.

* الجمهور بدأ يتابعك حينما سجلت في مرمى الأهلي مرتين.. كيف كان شعورك وقتها؟

** رد ضاحكًا.. أنا أسجل في مرمى الأهلي في كل المباريات تقريبًا، منذ كنت في سن التاسعة، وهذا كان سبب حقيقي في معرفة الجميع بي، وكان هدفي دائمًا التألق في كل مباريات الأهلي، حتى ألفت الأنظار، وأدخل دائرة اهتمامات مسئولي النادي، والتسجيل في الأهلي، صاحب الاسم والجماهيرية الكبيرة، يمنحك شهرة واهتمامًا من الجميع.

* هل تخشى جلوسك احتياطيًا؟

** لا أخشى أي شيء، ولديَّ ثقة كبيرة في قدراتي، وسوف أسعى جاهدًا لإثبات أحقّيتي بالمشاركة، واللعب أساسيًا مع الأهلي.

* وكيف ترى فرصتك في الانضمام لمنتخب مصر في مونديال روسيا 2018؟

** الاجتهاد بقميص الأهلي طريقي الوحيد للعب مع المنتخب، والمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

* وما هي رسالتك لجماهير الأهلي؟

** أقول لجماهير الأهلي.. «لن أخذلكم أبدًا، وسوف أسعى دائمًا أن أكون على قدر الثقة والمسئولية الملقاة على عاتقي»، وبإذن الله سأكون سببًا في سعادتكم، واستعادة دوري أبطال إفريقيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية