رياضة

صلاح متحدثًا عن «مانى»: تجمعنا علاقة عظيمة تساعدنا فى المباريات والتدريبات

عندما لا نسجل كلانا وهذا أمر نادر الحدوث خلال مباراة انتهت بنتيجة 0-0، هنا نشعر بالانزعاج
إسلام مصطفى 11:27 م, السبت, 18 يناير 20 11:27 م, السبت, 18 يناير 20

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قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، خلال حواره المطول مع شبكة سكاي سبورتس عن علاقته بالسنغالي ساديو ماني: «تجمعنا علاقة عظيمة، وهذا يساعدنا في المباريات والتدريبات، وتخلق مناخًا مميزًا، فقط عندما لا نسجل كلانا وهذا أمر نادر الحدوث خلال مباراة انتهت بنتيجة 0-0، هنا نشعر بالانزعاج.»

كما تحدث صلاح، عن مواجهة ليفربول المقبلة في البريميرليج، وذلك عندما يستضيف غدًا مانشستر يونايتد في ملعب آنفليد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون.

وقبل مواجهة مانشستر يونايتد: «أعتقد أن مانشستر يونايتد يلعب أمامي بشكل مختلف عما يلعب به أمام لاعبين آخرين، يدافعون ضدي بشكل مختلف، إنه تحدٍ، ولكنه يسعدني، فطالما يفوز الفريق أكون سعيدًا دائمًا».

ويرى محمد صلاح أن فريقه يجب أن يتعامل مع مباراة مانشستر يونايتد بصفتها مباراة عادية بثلاث نقاط.

وتابع صلاح حديثه: «يمكن رؤية كيف أن الجماهير متحمسة لمواجهة مانشستر يونايتد، إنهم يريدون الفوز في هذه المباراة، ونحن كذلك».

صلاح هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتالين واجه مانشستر يونايتد 4 مرات، ولم ينجح في هز شباكه مطلقا، وهو الآن يسعى لـ«فك النحس» خلال المواجهة الخامسة غدًا.

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بقلم إسلام مصطفى

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