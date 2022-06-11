صلاح : كورتوا منعنا من التتويج بلقب أوروبا.. ولن أتوقف عن السعي للفوز بالكرة الذهبية

يرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، أن فريقه كان يستحق التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي توّج بها ريال مدريد في مايو الماضي، مؤكدًا أن الخسارة قد تعطله عن التتويج بالكرة الذهبية، لكنه لن يتوقف سعيه عن حصدها حتى لو تأخر ذلك للموسم المقبل.

بدأ صلاح حواره مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بالحديث عن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث قال: أمام ريال مدريد، أعتقد أننا استحققنا الفوز، خاصة أننا حظينا بفرص أكثر، أنا شخصيًّا كان لديّ فرصتين أو ثلاث خلال المباراة، لكن كورتوا قام بتصديات مذهلة، وكانت ليلة كبيرة له.

وتابع: ما زلت واثقًا من أننا عملنا جيدًا الموسم الماضي، وفي عام 2018 خسرنا النهائي ضد ريال مدريد، وفي العالم التالي أصبحنا الأبطال، ومتأكد من قدرتنا على تكرار الأمر، يجب أن نتطلع دائما للأمام وألا نشكو أبدًا.

وتطرّق صلاح للحديث عن المنافسة على الكرة الذهبية: أنا مثل كل الآخرين، أريد أن تتم رؤيتي أفضل لاعب في العالم، وبالطبع أريد الفوز بالبالون دوّر كما فعلها جورج وياه.

وتحدّث صلاح عن ترتيبه في جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، مُبديًا اندهاشه من تواجده في مركز متأخر: لقد صدمت من ترتيبي، ورغم الخسارة أمام ريال مدريد هذا الموسم أيضًا، لكن هذا لا يلغي كل العمل الذي قمت به على مدار عدة أشهر خلال الموسم.

وواصل: لننتظر تصويت لجنة التحكيم وإن لم أفز بها سأفعل كل ما في وسعي لأكون التالي الذي يظفر بها.

وأتمّ حديثه: هذا العطش يأتي من أعماقي لست بحاجة إلى مدرب أو أي شخص لإرضائه، فعندما غادرت بلدي منذ أكثر من عشرة سنوات كنت مليئًا بالدوافع وكنت أعلم أنني يجب أن أكون أقويًّا وإلا فسيتم تدميري.