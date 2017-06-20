صلاح فى إنجلترا اليوم تمهيدًا لانتقاله لصفوف ليفربول

يطير الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب روما الإيطالى، إلى إنجلترا اليوم، تمهيدا للتوقيع لليفربول الإنجليزى والخضوع للكشف الطبى، المقرر له غدا الأربعاء، حسبما ذكرت مصادر إخبارية إيطالية وإنجليزية.

واتفقت إدارتا روما وليفربول، على شراء النادى الإنجليزى للاعب، مقابل 40 مليون إسترلينى، بالإضافى لـ 4.5 مليون حوافز إضافية، على أن يوقع لمدة أربعة مواسم مع خيار موسم خامس، براتب 5 ملايين إسترلينى سنويا.

وسيحصل اللاعب على 90 ألف إسترلينى أسبوعيا، وسيصبح محمد صلاح أغلى لاعب فى تاريخ ليفربول، ليكسر رقم أندى كارول، الذى انضم من نيوكاسل عام 2011 مقابل 35 مليون إسترليني.

وكان صلاح على مقربة من الانضمام إلى ليفربول عام 2014، من بازل السويسرى، قبل أن يخطفه تشيلسى الإنجليزى، ويعيره إلى فيورنتينا الإيطالى، ويباع لروما، الذى تألق معه، وسجل 19 هدفا، وصنع 15 هدفا.