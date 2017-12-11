صلاح على موعد مع التتويج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا

على المصرى: ينتظر الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الفوز بأهم جوائزه الفردية، بالحصول على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، التى سيتم الإعلان عنها فى السابع والنصف مساء اليوم الإثنين. وأعلنت الـBBC، الشهر الماضي، قائمة تضم خمسة مرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة السمراء، وجاء على

على المصرى:

ينتظر الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، الفوز بأهم جوائزه الفردية، بالحصول على جائزة هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، التى سيتم الإعلان عنها فى السابع والنصف مساء اليوم الإثنين.

وأعلنت الـBBC، الشهر الماضي، قائمة تضم خمسة مرشحين لجائزة الأفضل داخل القارة السمراء، وجاء على رأس هذه القائمة محمد صلاح، وشملت القائمة كلًا من نجم تشيلسي فيكتور موسيس ونجم لايبزيج نابي كيتا ونجم دورتموند إيمريك أوباميانج، وزميل صلاح فى ليفربول ونجم المنتخب السنغالي ساديو ماني.

وأكمل الدولى المصرى، مسلسل تألقه الذى بدأه الموسم الماضى مع إيه سى روما الإيطالى، بعدما سجل 19 هدفا فى 41 مباراة، قبل أن يحط الرحال فى معقل “أنفيلد”، ليسجل 19 هدفا فى 24 مباراة خاضها مع الريدز فى مختلف المسابقات.

وتشير جميع المعطيات إلى تتويج نجم ليفربول بالجائزة، والتي تمنح بناءً على التصويت الذي انتهى في 27 نوفمبر الماضى، حث لم يتمكن أي لاعب من الوصول إلى ما فعله صلاح فى عام 2017، سواء مع ليفربول ومن قبله روما، إضافة لقيادته لمنتخب مصر، للصعود لكأس العالم 2018.

ويأمل محمد صلاح فى الحصول على جائزة الـ”BBC”، كونها الجائزة الثانية من حيث الأهمية بعد جائزة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم “كاف”، والتى ستمنح لأفضل لاعب في القارة السمراء في الرابع من يناير المقبل بمدينة “أكرا” الغانية.

ولم يصل أي لاعب من الأربعة المدرجين بالقائمة إلى أداء صلاح مع ليفربول هذا الموسم، إذ يعاني أوباميانج مع دورتموند، وأبعدت الإصابة ساديو ماني لفترة طويلة، ولم تخدم نتائج لايبزيج في دوري الأبطال نجمه كيتا، كما لعب موسيس 8 مباريات فقط مع تشيلسي من أصل 15 في الدوري.

وإذا ما عدنا لمنتصف الموسم الماضي، عندما احتل صلاح وصافة الدوري الإيطالي مع روما، نجد الحظوظ متكافئة مع أفضلية طفيفة لمنافسيه، نظراً لتصدر أوباميانج لجدول هدافي البوندزليجا، وقيادة ماني ليفربول للتأهل إلى أبطال أوروبا، إضافة للإشادة بلايبزيج وصيف الموسم الفائت مع كيتا، وفوز موسيس بلقب الدوري الممتاز مع تشيلسي.



صلاح الأبرز على المستوى الدولي

لا يمكن مقارنة ما قدمه صلاح مع منتخب مصر في 2017 مع ما فعله أي لاعب آخر من منافسيه، فالفرعون الخلوق، قاد بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية، لمواجهة الكاميرون التي توجت باللقب، فيما لم يصل أي لاعب من منافسي صلاح لنصف نهائي إفريقيا.

أما الحدث الأهم، وهو تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، فإن دور صلاح يرتفع للمقارنة بأفضل لاعبي العالم وليس أفريقيا فقط، علماً بأن ماني وموسيس فقط تأهلا مع السنغال ونيجريا للمونديال بينما غابت الجابون وغينيا.



كلمة الفصل لجيش صلاح



لم يعد خفياً على أحد أن محمد صلاح يملك جيشاً إلكترونياً فرضه مستواه الملفت وتواضعه الملحوظ عند التعامل مع عشاقه، وحتى بالمقارنة مع منافسيه فإن عدد متابعي صلاح على تويتر فقط يفوق أوباميانج وموسيس بأضعاف.

إضافة إلى محبي صلاح على صفحاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الصفحات الداعمة لصاحب الـ”25 عاماً”، مثل أولتراس محمد صلاح وغيرها، لعبت دوراً بارزاً في هيمنة “مومو” على العديد من الجوائز الفردية، ويجب أن نذكر أن الجائزة تعود إلى التصويت، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بطلبات التصويت لصلاح كي يحصد الجائزة المستحقة، وذلك في الفترة التي كان بها التصويت مفتوحاً.

وفى حالة فوز محمد صلاح بجائزة الـ “BBC” لأفضل لاعب فى أفريقيا، سيكون اللاعب المصرى الثالث الذى يتوج بها، بعد محمد بركات ومحمد أبو تريكة عامى 2005 و2008، علمًا بأن الجزائرى رياض محرز نجم ليستر سيتى الإنجليزى هو من توج بالنسخة الأخيرة من الجائزة العام الماضى.

صلاح دخل قلوب عشاق ليفربول

دخل صلاح تدريجياً في أجواء أحد أعرق أندية إنجلترا، إنه ليفربول، ومن لا يعرف الريدز؟ نعرف ترتيبه الحالي وعدم تتويجه بلقب الدوري لفترة طويلة، لكن ذلك لا يقلل من تاريخ زعيم الأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح تطور كثيراً مع ليفربول، لمسته الأخيرة باتت أكثر دقة، وسجل 19 هدفا في 24 مباراة، مع الريدز هذا الموسم، فى مختلف المسابقات، وأصبح يوزع جهده الكبير بطريقة أفضل على دقائق المباراة، نضجه التكتيكي يتصاعد تدريجياً، لذلك هو ألمع نجوم ليفربول رابع الدوري حالياً.

صلاح بكل تأكيد مشروع أسطورة في ليفربول بشرط استمرار بناء الألمانى يورجن كلوب فى منصب المدير الفنى لليفربول، وإبرام بعض الصفقات المنتظرة، إلا أن خروج إدارة الريدز عن مسار المنافسة في السنوات القادمة قد يكون مبرراً منطقياً لبحث محمد صلاح عن تجربة جديدة، خاصة أن المزيد من النجومية بانتظاره دون شك، أما الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو عدم حرق نجومية صلاح مبكراً.