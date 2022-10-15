صلاح عطية لـ«المال» : سأتعاون مع مجد القاسم في أغنية عن أولياء الله

كشف الشاعر الغنائي صلاح عطية للمال ، أنه يتعاون مع المطرب مجد القاسم في أغنية جديدة وسيتم طرحها خلال الأيام القادمة.

وأشار الى ان الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور ، حيث يقدم فيها القاسم لأول مرة أسماء أولياء الله الصالحين لكنها ليست ذات طابع ديني أبدا .

ولفت الى أنها من ألحانه وتوزيع موسيقي أيمن هلال ، وقد يقوم مجد القاسم بتصويرها الفترة القادمة بطريقة الفيديو كليب لعرضها على مختلف القنوات الفضائية .

من ناحية أخرى قال أنه يحضر أغنيات جديدة مختلفة لبعض المطربين الشعبيين مثل أحمد عامر بعد ان حققت أغنيات له نسبة مشاهدة كبيرة الفترة الماضية .