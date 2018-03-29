صلاح عبد الله يسدد ضرائب بقيمة 250 ألف جنيه

مها أبوودن قدم محاسب الفنان صلاح عبد الله، إقراره الضريبى عن أرباحه، لمركز كبار ممولى المهن الحرة، فى الساعات الأخيرة لموسم إقرارات الأفراد الحالى، المنتهي الأحد المقبل. وسدد الفنان مبالغ وصلت إلى 250 ألف جنيه عن أرباحه خلال العام الماضى،…

مها أبوودن

قدم محاسب الفنان صلاح عبد الله، إقراره الضريبى عن أرباحه، لمركز كبار ممولى المهن الحرة، فى الساعات الأخيرة لموسم إقرارات الأفراد الحالى، المنتهي الأحد المقبل.

وسدد الفنان مبالغ وصلت إلى 250 ألف جنيه عن أرباحه خلال العام الماضى، مشفوعة بالأوراق الدالة على ذلك.

ومن المعروف أن موسم إقرارات الأفراد ينتهى فى نهاية مارس من كل عام، ونظرًا لتزامن هذا اليوم مع إجازة السبت دفعت مصلحة الضرائب لمد العمل حتى الأحد الأول من إبريل.

وموسم تسليم إقرارات الأفراد يبدأ مطلع يناير من كل عام، ويتيح لكل الممولين من الأفراد فى كافة المهن والأنشطة بتسليم إقراراتهم إلى مصلحة الضرائب مشفوعة بقيمة الضرائب المقدرة عليهم.