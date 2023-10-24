صلاح عبد الله لـ«CBC»: ما يرتكب في غزة إجرام بشع.. وسيناء مصرية

أدان الفنان صلاح عبد الله الأوضاع الموجودة حاليا في غزة وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأرواح الأبرياء، كما أكد أن تفاعل الجمهور مع هذه الأوضاع بمنصات السوشيال ميديا ساخنا ولايهدأ أبدا وهذه ظاهرة صحية جيدة.

وأشار في في مداخلة هاتفية لبرنامج “في المساء مع قصواء” إلى أن حفيدته نشرت فيديوهات تدعم فيها القضية الفلسطينية، وموقف مصر منها، خاصة أن ما يحدث في غزة العزيزة فوق الخيال والوصف، وكشفت الأحداث المستور في أماكن كثيرة في العالم.

وتابع قائلا إن المصريين موقفهم واضح للغاية من الأزمة الفلسطينية، كما أن الجيل الجديد الذي ليس لديهم تفاعل كما ينبغي مع القضية بدأوا في فهم الأمور، لافتا إلى أن ما يرتكب في غزة إجرام بشع فاق الخيال كله من قتل النساء والأطفال، وموقف المصريين واضح بأنهم مع القضية، وأن فلسطين عربية، وأن غزة فلسطينية، وأن سيناء مصرية، قائلا إلا سينا ولا نسينا؟.