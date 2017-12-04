صلاح عبد الصبور يستضيف يوتيرن نهاية الشهر

سلوى عثمان: أعلن شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، عن استعداد الفرقة لافتتاح العرض المسرحى الجديد "يوتيرن"، بقاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة بالعتبة، نهاية نوفمبر الجارى . وأوضح السعيد منسي، مخرج العرض، أن الفكرة تدور حول إنسانيتنا التى تخلينا عنها، ولعنة ال



سلوى عثمان:



أعلن شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفنى للمسرح، عن استعداد الفرقة لافتتاح العرض المسرحى الجديد “يوتيرن”، بقاعة صلاح عبد الصبور، بمسرح الطليعة بالعتبة، نهاية نوفمبر الجارى .

وأوضح السعيد منسي، مخرج العرض، أن الفكرة تدور حول إنسانيتنا التى تخلينا عنها، ولعنة الدم منذ الخطيئة الأولى، عندما قتل قابيل أخيه هابيل.

“يوتيرن”، مأخوذة عن نص “نجونا بأعجوبة ” لثورنتون وايلدر، وأشعار سامح عثمان، وبطولة علاء قوقة، هايدي عبد الخالق، ريهام أبو بكر، سوزان مدحت، مشيل ميلاد، ريتا هاني، إسلام علي، هشام فهمي، ونرمين نبيل. ديكور وملابس محمود الغريب، وتأليف موسيقي صادق ربيع، وأداء حركي عمرو باتريك، ومكياج إسلام عباس.