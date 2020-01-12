صلاح دياب : مشكلات جامعة النيل عطلت تطورها لسنوات

أكد صلاح دياب، عضو مجلس أمناء جامعة النيل، أن المشكلات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وتعرضها لفقدان أراضيها و موقعها وتعطلها سنوات قبل استرجاع حقوقها، أثرت في قدرتها على التطور والوصول إلى مكانتها المرجوة.

وأشار “دياب” خلال كلمته بحفل الافتتاح الرسمي لمعامل الهندسة المدنية بجامعة النيل، إلى أن مجلس الأمناء هدفه الأساسى أن تصبح الجامعة نموذجا وطنيا على غرار تجربة الجامعات الهندية، التي دعمت التعليم بقوة دون الاحتياج للتعليم الأجنبي ونجحت في إخراج كوادر جاهزة للعمل فى مختلف المجالات.

شارك فى حفل الافتتاح فتحي السباعي، الرئيس السابق لبنك التعمير والإسكان، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، وعدد من مجلس أمناء الجامعة، وعلى رأسهم رجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال عمر الدماطي، والدكتور معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سابقا.

صلاح دياب يتحدث عن دور بنكي الأهلي والتعمير في التجربة

وقال دياب إن تجربة دخول بنك حكومي ودعمه للعملية التعليمية كدور بنك التعمير والإسكان في جامعة النيل يعد نموذجا يدعو للفخر.

كان حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، قال خلال حفل الافتتاح إن مصرفه منح جامعة النيل 12 مليون جنيه فى الفترة من 2016 وحتى 2019.

واستطرد دياب قائلاً: إن جامعة النيل تعرضت في وقت سابق لاحتياج تمويلات بقيمة 4 ملايين جنيه، وعند مخاطبة البنك الأهلي لتوفير تلك السيولة في صورة قرض أو تبرع استجاب على الفور، بل بادر بسرعة صرف الأموال.

جهاد سالم وأحمد الدسوقي