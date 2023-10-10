صلاح الشرنوبي وعمر خيرت وعبد الله حلمي من المكرمين في مهرجان الموسيقى العربية

كشف دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والمايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقى العربية في دورته القادمة 32 تفاصيل المهرجان الأبرز وذلك في مؤتمر صحفي كبير أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بحضور عدد من الإعلاميين وحرصت “المال” على تغطية فعالياته .

ورصدت “المال” تفاصيل كثيرة تم الاعلان عنها في الدورة القادمة لمهرجان الموسيقى العربية التي تنطلق في الفترة 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل..

وأعلن داغر وهاني فرحات عن تكريم عدد من الرموز الفنية والموسيقية الهامة في مصر في حفل افتتاح الدورة 32 للمهرجان وأبرزهم ، الملحن القدير صلاح الشرنوبي والموسيقار عمر خيرت وكذلك عازف الكولة عبد الله حلمي ، والفنان الراحل أحمد الحجار والمطرب المغربي فؤاد زبادي .

وقال خالد داغر رئيس دار الأوبرا :” دار الأوبرا الحصن الأمين لتراثنا و للمهرجانات فى كل محافظات مصر، وأشكر وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلانى على دعمها الكامل لينا”.

وحضر المؤتمر كل دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، والمايسترو هانى فرحات مدير المهرجان، رئيسة اللجنة العلمية رشا طموم وقدم المؤتمر الإعلامية مريم أمين.