صلاح أول عربي وإفريقي يدخل القائمة النهائية ﻷفضل لاعب بأوروبا

علي المصريجاء إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن القائمة النهائية لجائزة لاعب العام في القارة العجوز، ليمنح الدولي المصري إنجازا جديدا في الملاعب اﻷوروبية.وأصبح "أبو مكة" أول لاعب عربي وإفريقي يتواجد ضمن القائمة المختصرة لجائزة لاعب العام في أوروبا موسم 2017/2018، بجانب البرتغالي كريس

علي المصري

جاء إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن القائمة النهائية لجائزة لاعب العام في القارة العجوز، ليمنح الدولي المصري إنجازا جديدا في الملاعب اﻷوروبية.

وأصبح “أبو مكة” أول لاعب عربي وإفريقي يتواجد ضمن القائمة المختصرة لجائزة لاعب العام في أوروبا موسم 2017/2018، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

وبدأ اليويفا في توزيع جائزة اﻷفضل في أوروبا منذ موسم 2010_2011، ومنذ ذلك التاريخ لم يتواجد أي لاعب عربي وأفريقي في القائمة المختصرة التي تضم 3 لاعبين من أصل 10 يتنافسون علي الجائزة.

وبإعلان اليويفا عن تواجد نجم ليفربول في القائمة المختصرة، بات أيقونة الريدز الحالية، أول لاعب في تاريخ معقل اﻷنفيلد يدخل القائمة النهائية، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في موسم 2017_2018، بتتويجه بجائزة هداف الدوري اﻹنجليزي، وحصد جائزة لاعب العام في إنجلترا، بجانب قيادة الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة من ريال مدريد 3_1.

