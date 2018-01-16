صلاح أكثر المصريين ظهورا وتهديفا في جميع البطولات الأوروبية

على المصرى تربع الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على قائمه أكثر اللاعبين المصريين ظهورًا في دوري أبطال أوروبا، وهداف الفراعنة فى التشمامبيونزليج، وأكثرهم ظهورًا في جميع البطولات الأوروبية، ويعد إبراهيم حسن ومجدى طلبه أول لاعب مصري يشارك في الدوري الأوروبي بمسماه القديم

على المصرى

تربع الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على قائمه أكثر اللاعبين المصريين ظهورًا في دوري أبطال أوروبا، وهداف الفراعنة فى التشمامبيونزليج، وأكثرهم ظهورًا في جميع البطولات الأوروبية،

ويعد إبراهيم حسن ومجدى طلبه أول لاعب مصري يشارك في الدوري الأوروبي بمسماه القديم والجديد، ويأتى هانى رمزى كأول لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا بالمسمين القديم والجديد، وحتى الآن يعد أحمد صلاح حسنى اللاعب المصري الوحيد الذي خاض نهائي بطولة أوروبية.

جاء ذلك فى احصائية نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الثلاثاء، على موقعه الرسمى، عن مشاركات المصريين في البطولات الأوروبية المختلفة عبر التاريخ، وجاءت الإحصائيات التي نشرها موقع اليويفا عبر موقعه الرسمي:

*أكثر اللاعبين ظهورًا في دوري أبطال أوروبا “متضمنًا التصفيات”:



– محمد صلاح: 31 مباراة مع بازل السويسرى وتشيلسي الإنجليزى وروما الإيطالى وليفربول الإنجليزى

– محمد الننى: 24 مباراة مع بازل السويسرى وأرسنال الإنجليزى

– أحمد حسام “ميدو”: 21 مباراة مع آياكس الهولندى ومارسيليا الفرنسى وروما الإيطالى

– أحمد حسن: 12 مباراة مع بيشكتاش التركى وآندرلخت البلجيكى

– طارق السعيد: 7 مباريات مع آندرلخت البلجيكى.

*هداف المصريين في دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ “متضمنًا التصفيات”:



– محمد صلاح: 12 هدف مع بازل السويسرى وتشيلسي الإنجليزى وروما الإيطالى وليفربول الإنجليزى

– أحمد حسام “ميدو”: هدفين مع آياكس الهولندى ومارسيليا الفرنسى وروما الإيطالى

– محمد الننى: هدف مع بازل السويسرى وأرسنال الإنجليزى

– عمر الحسينى: هدف مع نادى ليفاديا تالين الأستونى

*أكثر اللاعبين ظهورًا في جميع البطولات الأوروبية:



– محمد صلاح: 59 مباراة مع بازل السويسرى وتشيلسي الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين وليفربول الإنجليزى

– محمد الننى: 49 مباراة مع بازل السويسرى وأرسنال الإنجليزى

– هانى رمزى: 48 مباراة مع نيوشاتل السويسرى وفيردر بريمن وكايزسلاوتن الألمانيين

– أحمد حسن: 37 مباراة مع كوجاليسبور وبيشكتاش التركيين وآندرلخت البلجيكى

– أحمد حسام “ميدو”: 34 مباراة مع آياكس الهولندى ومارسيليا الفرنسى وروما الإيطالى وتوتنهام الإنجليزى

*هداف المصريين في جميع البطولات الأوروبية:



– محمد صلاح: 17 هدف مع بازل السويسرى وتشيلسي الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين وليفربول الإنجليزى

– أحمد حسن “كوكا”: 7 أهداف مع ريو آفي وسبورتنج براجا البرتغاليين

– محمد الننى: 4 أهداف مع بازل السويسرى وأرسنال الإنجليزى

– أحمد صلاح حسنى: 4 أهداف مع شتوتجارت الألمانى وجينك البلجيكى

– حسام حسن: 4 أهداف مع نيوشاتل السويسرى

*أول لاعب مصري يشارك في الدوري الأوروبي بمسماه القديم والجديد:



– إبراهيم حسن ومجدي طلبه في 19 سبتمبر عام 1990، مع باوك اليوناني أمام إشبيليه الإسبانى

*أول لاعب مصري يشارك في دوري أبطال أوروبا بمسماه القديم والجديد:

– هاني رمزي في 19 سبتمبر عام 1998 مع كايزرسلاوتن الألمانى أمام بنفيكا البرتغالى

*اللاعب المصري الوحيد الذي خاض نهائي بطولة أوروبية هو أحمد صلاح حسني مع شتوتجارت الألمانى أمام أكسير الفرنسى في نهائي بطولة إنترتوتو عام 2000.

1/16/2018