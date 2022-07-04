«صك المدارس القومية» يثير مناقشات تعليم النواب والتوصية بتعديله

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم ، بأن تقوم اللجنة الفرعية المشكلة بدراسة أوضاع المعاهد والمدارس القومية ، من دراسة القانون المنظم للمدارس القومية ،والتوصية بدراسة الثغرات في القانون لعمل التعديلات وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .



كما أوصت لجنة التعليم بمجلس النواب بأنها سترسل توجيه لوزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار قرار بتعديل النص باللائحة التنفيذية لقانون المدارس القومية ليكون القرار دفع 10 الأف جنيها بدلاً من 20 ألف جنيهاً وتغيير مسمي صك ” ليكون وديعة” يدفعها ولي الأمر عند التقديم.



جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفرض رسوم” صك” للمتقدمين للمدارس القومية الخاضعة للوزارة وبقرار صادر عام 2011 ولم ينفذ منذ صدوره الا ان اولياء الأمور فؤجئت بسريان القرار هذا العام للمتقدمين للالتحاق بالمدارس الخاضعة للمعاهد القومية وبقيمة 20 ألف جنيهاً



وقال النائب محمد راضي مقدم طلب الإحاطة ،أن ولي الأمر مطلوب منه دفع 20 ألف جنيها كصك عند التقدم للمدارس القومية وهو رقم كبير لا بد من تعديل القرار خاصة في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة ، لافتاً أن اولياء الامور قاموا برفع قضية أمام مجلس الدولة .



فيما قال د. محمد الكومي عضو لجنة التعليم ، لا بد من إعادة النظر في القانون واللوائح المنظمة للمدارس والمعاهد القومية ،وتغيير مسمي صك .

فيما قال المستشار أشرف السيد المستشار القانوني بوزارة التربية والتعليم ، أن المدارس القومية تخضع لقانون الصادر سنة 1990 ،واللائحة التنفيذية صدرت في نفس العام ، لافتاً أن أولياء الأمور وهم أعضاء بمجلس الأدارة يقوم بالعملية التنظيمية ، وأنه جاري حاليا تغيير الـ4 قرارات في اللائحة التي تنظم العمل لتلك المدارس ، وأنه من ضمن التعديلات أن يكون مقر مجلس الإدارة للمدرسة خارجها

