صفوت مسلم: ضعف خطوط الطيران البينية تحد يواجه قارة أفريقيا

دعاء محمودقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن قارة أفريقيا تعانى من ضعف خطوط الطيران البينية بالقارة، وهي معوقات أدت إلى عرقلة التنمية في قارتنا وأخرت تحقيق ما نصبو إليه لأوطاننا وشعوبنا، موضحا أن هذا الأمر الذي يضاعف من مسئولياتنا ويدعونا إلى التحرك دون تأخير لتحقيق التكامل الاقتص

دعاء محمود

قال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن قارة أفريقيا تعانى من ضعف خطوط الطيران البينية بالقارة، وهي معوقات أدت إلى عرقلة التنمية في قارتنا وأخرت تحقيق ما نصبو إليه لأوطاننا وشعوبنا، موضحا أن هذا الأمر الذي يضاعف من مسئولياتنا ويدعونا إلى التحرك دون تأخير لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا، وهو ما يتطلب التطوير السريع لدور شركات الطيران بالقارة، لما سيوفره من تواصل بين الشعوب وتنامى حركة الاستثمار والشحن والسياحة بين البلدان الأفريقية.

وشدد مسلم خلال كلمته بمؤتمر صيانة وعمرة الطائرات، أن مصر للطيران لا تتوانى عن المشاركة في أية مبادرة من شأنها تقوية أواصر التعاون المثمر والفعال مع شركات الطيران الأفريقية لتطوير الخدمات بما يفيد شعوبنا.

ولفت إلى أن هناك دورا كبيرا تقوم به شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية والتى تقوم بأعمال الصيانة الدورية وعمرة المحركات للعديد من طائرات شركات الأفريقية، حيث فتحت مؤخرا آفاقا جديدة فى القارة السمراء لتضيف إلى عملائها العديد من شركات الطيران الأفريقية المهمة.

وأوضح أن أكاديمية مصرللطيران للتدريب تلعب دورا أساسيا في تعزيز العلاقة بين مصر والدول الأفريقية في مجال صناعة النقل الجوى من خلال تدريب الأطقم الفنية من الشركات داخل الأكاديمية، وقد تم اعتمادها لدى سلطات الطيران المدني في العديد من دول أفريقيا، مشير إلى أنه تم توقيغ مذكرتي تفاهم في مجالات التدريب مع توجو وغانا.

وأشار إلى مصرللطيران حرصت على استقبال سفراء وممثلى الدول الأفريقية بمصر دائما للقيام بجولات ميدانية داخل الشركة للتعرف على إمكانياتها وخبراتها في مجال صناعة النقل الجوى وما تقوم به من خدمات يمكن الاستفادة منها في دول القارة، مستهدفة هذه السوق الواعدة نحو مسيرة التطور العالمية.