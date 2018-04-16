صفوت الحداد: القطاع الزراعى يشارك بـ 28% من سوق العمل المباشر

أحمد اللاهونىقال صفوت حداد، نائب وزير الزراعة، إن القطاع الزراعى يشارك بنسبة 28% من سوق العمل المباشر، وهناك أعمال خاصة بالزراعة بطريقة غير مباشرة تتعدى مشاركتها أكثر من 56% من سوق فرص العمل سواء مباشرة، وغير مباشرة فى الفرص ككل.وأضاف خلال كلمته بموتمر المسئولية المجتمعية، أن القطاع الخاص

أحمد اللاهونى

قال صفوت حداد، نائب وزير الزراعة، إن القطاع الزراعى يشارك بنسبة 28% من سوق العمل المباشر، وهناك أعمال خاصة بالزراعة بطريقة غير مباشرة تتعدى مشاركتها أكثر من 56% من سوق فرص العمل سواء مباشرة، وغير مباشرة فى الفرص ككل.

وأضاف خلال كلمته بموتمر المسئولية المجتمعية، أن القطاع الخاص لديه إمكانيات أسرع فى تحقيق انجازات نتيجة التسهيلات التى يحصل عليها القطاع.

وأوضح أن صادرات القطاع الزراعى اكثر تتخطى ٥ مليارات دولار فى العام، لافتا إلى أن النسبة الأكبر للانتاج الزراعى تلعب دورا كبيرا فى حجم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه يوجد مليون فلاح لديه أقل من فدان.