صفوان بهلوان يشدو بروائع عبدالوهاب فى حفله بمهرجان الموسيقى العربية

أحمد حمدي:أحيا المطرب السورى صفوان بهلوان حفلاً غنائياً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وسط حضور جماهيرى.وغنى بهلوان باقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها "يا ناسية وعدى" التى كتب

أحمد حمدي:





أحيا المطرب السورى صفوان بهلوان حفلاً غنائياً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وسط حضور جماهيرى.

وغنى بهلوان باقة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، منها “يا ناسية وعدى” التى كتب كلماتها أمين عزت الهجين، وموال “أمانة يا ليل” من كلمات محمد سعيد عبده، و”حب الوطن” كلمات عباس أحمد، و”انت انت” كلمات حسين السيد و”قلبى بيقولى كلام” كلمات حسين السيد، و”كل ده كان ليه” كلمات مأمون الشناوى، إضافة إلى “عندما البدر أهل” من كلمات والحان صفوان بهلوان.