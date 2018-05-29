صفقة هيرميس – طلعت مصطفى تدعم تحركات البورصة

■ ارتفاعات جماعية وتوقعات بالاتجاه صوب 17500 نقطة أسماء السيدأنهت البورصة المصرية تعاملاتها مساء الإثنين، على صعود جماعى، بدعم من التحركات الإيجابية لأسهم طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرميس، بعد الإعلان عن تحالف بين الشركتين للاستثمار فى القطاع التعليمي.أعلنت منصة الاستثمار فى التعلیم ا

■ ارتفاعات جماعية وتوقعات بالاتجاه صوب 17500 نقطة

أسماء السيد

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها مساء الإثنين، على صعود جماعى، بدعم من التحركات الإيجابية لأسهم طلعت مصطفى، والمجموعة المالية هيرميس، بعد الإعلان عن تحالف بين الشركتين للاستثمار فى القطاع التعليمي.

أعلنت منصة الاستثمار فى التعلیم التابعة لقطاع الاستثمار المباشر فى «المجموعة المالیة هیرمس»، عن توقیعها اتفاقیة مع «مجموعة طلعت مصطفى» للاستحواذ على محفظة تضم مجموعة من المدارس باستثمارات بلغت قیمتها ملیار جنیه.

ورجح محللون اتجاه مؤشر egx30 صوب مستوى 17000 ثم 17500 نقطة، نتيجة التحركات الإيجابية المُنتظرة ﻷسهم القطاع العقارى، تفاعلاً مع «طلعت مصطفى».

سجل المؤشر الرئيسى 16791 نقطة بارتفاع %0.86، وصعد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة %0.04 ليصل إلى 853 نقطة، كما ارتفع المؤشر متساوى اﻷوزان %0.46 ليصل إلى 2902 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا %0.02 عند 2178 نقطة .

فيما صعد سهم هيرميس بنسبة %2.3 مسجلا 23.55 جنيه، كما ارتفع طلعت مصطفى صعودا %2 مسجلا 12.78 جنيه.

بلغت قيم التداول على اﻷسهم 820.8 مليون جنيه، من إجمالى الأسهم المتداوله والبالغه 181 سهمًا، هيمن اﻷداء الصاعد على 78 سهمًا، وتراجع 57 آخرين، بينما لم يتغير أداء 46 سهمًا، وسجل رأس المال السوقى 949.5 مليار جنيه، مقارنة 948.4 مليار جنيه.

اتجهت تعاملات المصريين للبيع بقيمة بلغت 23 مليون جنيه، مقابل اتجاه العرب واﻷجانب للشراء بصافى مشتريات بلغت 4 و18.7 مليون جنيه على التوالى، واستحوذ المصريين على %65 من إجمالى التعاملات مقابل %10 للعرب، و%25 للأجانب .

بدايةً قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، إن البورصة المصرية بدأت تماسكها والسير فى حركة صاعدة، مرجحًا اتجاه المؤشر الرئيسى نحومستوى 17000 نقطة خلال الجلستين المقبلتين .

لفت حسن أن الحركة الجيدة للبورصة، التى بدأت اﻹثنين، المتوقع استمرارها جاءت مدعومة بتحركات سهم التجارى الدولى الإيجابية إضافة إلى سهم طلعت مصطفى، وهيرمس بدعم من التحالف المرتقب، موضحًا أن التحركات المتذبذبة التى فرضت سيطرتها على المؤشرات سابقًا، كانت بحاجة لمثل تلك الأخبار ﻹنهائها .

على صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قال هشام إن تحركاته أقل إيجابية من نظيره الثلاثنى، نظرًا لأن الدواعم جاءت على المؤشر الرئيسى فقط وليس السوق، مرجحًا تحرك المؤشر بين 853-855 نقطة واختراق مستوى الدعم عند 855 نقطة يؤهله نحو860 نقطة .

على صعيد اﻷسهم توقع اتجاه «التجارى الدولي« صوب مستوى المقاومة 89 جنيهًا، عقب استقراره أعلى 85 جنيهًا، ورجح تحرك «هيرمس« عند 24.25 جنيه ثم 25 جنيهًا، و«طلعت مصطفى« عند 13.40 جنيه عقب استقراره أعلى 12.60 نقطة .

أرجعت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول اﻷوراق المالية، تماسك المؤشرات بجلسة اﻹثنين إلى ظهور القوة الشرائية على القياديات، متوقعة أن يستكمل المؤشر الرئيسى تحركاته الجيدة خلال الفترة المقبلة ليتجه صوب 17000 نقطة ثم 17500 نقطة على مدار 3 أسابيع.

توقعت أداء إيجابيا ﻷسهم قطاع العقارات خلال الفترة المقبلة، بدعم من الاتجاه السائد صوب التحالفات، وإنشاء المشاريع الجديدة.