صفقة مينا للكوابل تقفز بسهم أوراسكوم للاتصالات 3.8%

السهم خالف الاتجاه الهابط للبورصة وتصدر التداولاتمصطفى طلعتخالف سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة الاتجاه الهابط للبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الخميس، ليصعد بدعم صفقة الاستحواذ سهم شركة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للكابلات "مينا للكوابل" التابعة لأوراسكوم.وكشفت ش

السهم خالف الاتجاه الهابط للبورصة وتصدر التداولات





مصطفى طلعت

خالف سهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة الاتجاه الهابط للبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الخميس، ليصعد بدعم صفقة الاستحواذ سهم شركة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا للكابلات “مينا للكوابل” التابعة لأوراسكوم.

وكشفت شاشات التداول ارتفاع سهم أوراسكوم للاتصالات 3.85 % مسجلاً مستوى 0.83 جنيه، حتى منتصف الجلسة، متصدراً تداولات السوق بقيمة 50 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 59.7 مليون ورقة مالية.

وأعلن مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات، في افصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم، استحواذ المصرية العالمية للكوابل البحرية التابعة على شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات “مينا للكوابل” بقيمة 90 مليون دولار.

وقالت “المصرية للاتصالات” إن تمويل الصفقة سيتم بقرض مساهمين من الشركة، موضحة ان الاستحواذ يأتي استناداً على الرؤية الواضحة لتحقيق عائد قصير الأجل وتأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية المستقبلية داخل وخارج مصر.

وعلي صعيد أخر، ذكرت “المصرية للإتصالات” أنها بصدد إنهاء المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لتوفير احتياجات الأخيرة من السعات الدولية.

وانفردت “المال” نهاية أبريل الماضي باقتراب المصرية من تعيين المجموعة المالية هيرميس، مستشارا ماليًا للاستحواذ على “مينا كابل”، وقالت مصادر مطلعة وقتها إن إن دراسة الاستحواذ جاءت بعدما فضلت الحكومة أن تمتلك شركة الكابلات كيانا محليا وليس أجنبيا، الأمر الذى عرقل بيعه من قبل أوراسكوم لشركة بهاراتى الهندية التى كانت قد تقدمت بعرض شراء العام قبل الماضى ولكن لم يتم تنفيذ الصفقة.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات تمتلك نحو 50% من شركة المصرية العالمية للكوابل البحرية، بينما تعد مينا للكوابل أحد الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام وتعد مشغل مرخص لتشغيل نظم الكابلات البحرية للربط بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.