صفقة مينا للكوابل تدفع OTMT لتصدر أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول

منى عبدالباريساهمت صفقة بيع شركة مينا للكوابل البحرية في دعم سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT الاسبوع المنقضي ليأتي متصدرا لأنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بالبورصة المصرية.وسجل حجم تداول سهم أوراسكوم للاتصالات الأسبوع المنقضي 170.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 142.1 م

منى عبدالباري

ساهمت صفقة بيع شركة مينا للكوابل البحرية في دعم سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا OTMT الاسبوع المنقضي ليأتي متصدرا لأنشط 10 شركات من حيث كمية التداول بالبورصة المصرية.

وسجل حجم تداول سهم أوراسكوم للاتصالات الأسبوع المنقضي 170.7 مليون ورقة مالية، بقيمة تداولات 142.1 مليون جنيه، فيما أغلق الخميس عند سعر 0.81 جنيه.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات تنفيذ إحدى شركاتها التابعة اتفاقية شراء حصة أوراسكوم للاتصالات والإعلام في شركة مينا للكوابل التابعة بقيمة 90 مليون دولار.

وأوضحت المصرية للاتصالات أنه من المستهدف إتمام عملية الشراء خلال 60 يوماً بعد استيفاء جميع الشروط المتفق عليها مسبقاً.

ووفقا لبنوك استثمار تعد صفقة “مينا للكوابل” أحد الأسباب الداعمة لربحية “أوراسكوم” العام الحالي في حالة ثم توجيهها لاستثمارات مربحة فى إطار الإستراتيجية الاستثمارية الجديدة التى تتجه أوراسكوم لتنفيذها.

وقال عمر ماهر، محلل قسم الاتصالات بالمجموعة المالية هيرميس، في وقت سابق لـ “المال” إن «أوراسكوم» قاب قوسين من الربح، وربما الخسارة، العام الحالى، لافتا إلى أن ارتباط النتيجة بعدة عوامل تشمل نجاح الإستراتيجيات الاستثمارية الجديدة المتجهة لها الشركة في ضوء إتمام الصفقة المرتقبة لبيع تابعتهاMena Cable، وتحقيق الأرباح من وحدتها فى كوريا.

ورجح ماهر صافى أرباح «OTMT» العام الحالى بقيمة 436 مليون جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار تسجيل أرباحا من تابعتها «كوريولينك”.

وتابع: “استبعاد تحقيق كوريولينك أرباحا فى 2018، وفشل مساعى تغيير الإستراتيجية الاستثمارية عبر قطاعات أخرى تؤمن ربحية عاملان من شأنهما الضغط على أوراسكوم وتحولها للخسارة بمقدار 400 مليون جنيه”.

واستبعد ماهر أن يؤدى بيع “أوراسكوم” تابعتها “Mena Cable” فى تحسين ربحية الأولى، ما لم تقم بتوجيه حصيلة البيع إلى مجالات مضمونة العائد.

وقالت أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة otmt، في بيان للبورصة عقب الإعلان عن صفقة مينا للكوابل إنها تعتزم استخدام حصيلة بيع حصتها في التوسع في أنشطة الشركة بقطاعات جديدة.

وأوضحت أن القطاع المالي يأتي على رأس الأنشطة الجديدة المقرر استخدام الحصيلة للتوسع فيها، بالإضافة إلى التطوير العقاري والصناعات الزراعية والترفيه والخدامات اللوجستية وغيرها من القطاعات.

وذكرت الشركة أن قرار بيع مينا يأتي متمشياً مع إستراتيجيتها المتمثلة في بيع أصولها غير الأساسية.

وأشارت الشركة إلى أنها تهدف من خلال عملية البيع لتعزيز موقف ربحيتها ودعم استراتيجيتها لتطوير أعمال ذات نمو وعائد أعلى.

ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع المنقضي، ارتفع سهم أوراسكوم للاتصالات بنسبة 15% من 0.72 جنيه إلى 0.83 جنيه .

