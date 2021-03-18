استثمار

«صفقة مهمة».. «اتش سي» تعلق على استحواذ «المراعي» على «بيك مارت»

لعبت دور المستشار المالي المشترك لشركة المراعي السعودية
مصطفى طلعت 2:56 م, الخميس, 18 مارس 21 2:56 م, الخميس, 18 مارس 21

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قالت شركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار الخميس إنها لعبت دور المستشار المالي المشترك لشركة المراعي السعودية، والتي تعد أكبر شركة لمنتجات الألبان في منطقة الخليج، لتتوج نجاحها بالاستحواذ على 100% من أسهم شركة بيك مارت لتصنيع وإنتاج المخبوزات المجمدة في الإمارات والبحرين.

وأشارت إلى أن ذلك تم من خلال إبرام صفقة تقدر بـ 500 مليون جنيه مصري، ما يعادل 25.5 مليون دولار أمريكي تقريباً.

وتخضع عملية الاستحواذ حتى الآن للحصول على الموافقات الإلزامية والتنظيمية لإتمام الصفقة، والتي تتضمن موافقة الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية.

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ومن المنتظر أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى توسيع نطاق منتجات مخبوزات شركة المراعي، مما يعزز قدرة الشركة على زيادة مساهمتها في الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع أهداف رؤية واستراتيجية المملكة 2030.

أبوراوي : صفقة مهمة

بدوره، أعرب محمد أبوراوي، رئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة اتش سي للاوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بهذا النجاح قائلاً: “نفخر بدعم شركة المراعي في هذه الصفقة المهمة لتوسيع نطاق أعمالها في منتجات المخبوزات. فقد قمنا بإنشاء علاقة طويلة الأمد مع المراعي لأكثر من عقد، حيث حيث كانت اتش سى المستشار المالي للشركة في استحواذها الكامل على الشركة الدولية للمشروعات الصناعية الزراعية “بيتي” في عام 2009، والتي أعلنت من خلالها دخول السوق المصري”.

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وأضاف، “إن إتمام تلك الصفقة هو مثال حي لقدرتنا على تنفيذ الصفقات العابرة للحدود، بالإضافة إلى القدرة على تقديم أفضل الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص أفضل للمستثمرين في المنطقة عبر مكاتبها في القاهرة ومركز دبي المالي العالمي (DIFC).”

والجدير بالذكر أن شركة المراعي تأسست في عام 1977، ويقع المقر الرئيسي لها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل الشركة بخمس فئات رئيسية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، منها منتجات الألبان، والعصائر، والمخبوزات، والدواجن، وتغذية الرضع. وتعتبر شركة المراعي حاليا رائدة في تصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات في الشرق الأوسط، وكذلك أكبر شركة ألبان متكاملة رأسياً في العالم.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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