صفقة مصر للطيران وبومبارديه تتضمن 12طائرة مؤكدة الشراء

هاجر عمران: أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تعاونها الأول مع بومباردييه للطائرات التجارية (Bombardier Commercial) من خلال التوقيع على خطاب نوايا بموجبه تحصل مصر للطيران على 12 طائرة من طراز CS300 لينضموا لأسطول الشركة؛ تسلم خلال عام 2018 وحتى 2020، مع أحقية شراء 12 طائرة إضاف

هاجر عمران:

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تعاونها الأول مع بومباردييه للطائرات التجارية (Bombardier Commercial) من خلال التوقيع على خطاب نوايا بموجبه تحصل مصر للطيران على 12 طائرة من طراز CS300 لينضموا لأسطول الشركة؛ تسلم خلال عام 2018 وحتى 2020، مع أحقية شراء 12 طائرة إضافية خلال الفترة من 2020 وحتى 2026.

وقال بيان عن الشركة اليوم الثلاثاء، إن الطائرات تقوم بالعمل على شبكة خطوط شركة مصر الطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة.

ووقفاً لقائمة أسعار البيع، فإن قيمة الطلب المؤكد لعدد 12 طائرة طراز CS300 تصل إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي. وفي حال تأكيد طلب الحصول لعدد 12 طائرة الأخرى، فإن قيمة العقد سوف تزيد لتصل إلى 2.2 مليار دولار.

وأضاف البيان ان هذا الإعلان جاء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور وزير الطيران المصري شريف فتحي، حيث قام كل من صفوت مسلم – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران و فِريد كرومر – رئيس شركة بومباردييه بتوقيع خطاب النوايا ليعلنا بذلك أول تعاون بين كلا الشركتين فى العاصمة الإماراتية.

ومن جانبه أعرب مسلم أن الصفقة تأتي في إطار استكمال الشركة الوطنية لخطتها في تحديث أسطولها الجوي بأحدث ومختلف طرازات الطائرات، حيث أوضح قائلاً: “إن مصر للطيران تمضي قدماً في تنفيذ استراتيچيتها لتحديث وزيادة إمكانيات أسطولها.

وأضاف أن هذا التعاون الجديد مع شركة بومبارديية الكندية بمثابة خطوة هامة في تنفيذ الشركة لهذه الخطة، مشيرا إلى أن اختيار طائرات CSeries 300 جاء بناءً على دراسة مكثفة لأسطول الشركة من الطائرات واحتياجاتها بما يتماشى مع معدلات التشغيل وشبكة الخطوط الجوية، ومقارنة ذلك بالعروض المقدمة من كبريات الشركات المصنعة للطائرات حول العالم الجوية حيث يناسب طراز الـ CSeries 300 تشغيل مصر للطيران في بعض النقاط الداخلية وكذلك الإقليمية في المنطقة العربية والشرق الأوسط وبعض المدن والعواصم الأوروبية.

وتابع أنه بإتمام هذه الصفقة ستتمكن الشركة من تقديم المزيد من الخدمات المتميزة للعملاء على متن هذا الطراز الحديث والذي يتسع لنحو 126 مقعد، بواقع 16 مقعد على درجة رجال الأعمال 110 مقعد على الدرجة السياحية.”.

من ناحية أخرى، صرح كرومر قائلاً: “يسعدنا اختيار مصر للطيران لطائراتنا من طراز الـ CSeries 300 لتنضم لأسطولها الجوي الحديث فمن واقع رؤيتنا المستقبلية لمتطلبات سوق النقل الجوي بمنطقة الشرق الأوسط خلال العشرين عامًا القادمة قد يصل إلى نحو 450 طائرة من طرازات تترواح سعتها من الـ60 إلى الـ150 مقعد.”

وأضاف: “إن هذه الشراكة الجديدة تأتي تأكيداً على رؤيتنا المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. كما أننا على يقين أن طائراتنا من طراز CSeries 300 ستفي بمتطلبات هذا السوق من حيث تحملها لعوامل المناخ الحار الذي يسود هذه المنطقة، وكذلك الأداء المتميز من خلال تحقيق أعلى معدلات الربحية لما يتميز به هذا الطراز من قلة تكاليف التشغيل فضلاً عن رحابة مقصورتها واحتوائها على ممر واحد.”

وفي نفس السياق صرح جين بول بوتيبو، نائب الرئيس، مبيعات الشرق الأوسط وافريقيا لطائرات بومبارديية التجارية، قائلاً: “يسعدنا اختيار مصر للطيران لطائرتنا التي جاءت مناسبة لاحتياجات الشركة من أجل التوسع في شبكة خطوطها الجوية. في الوقت ذاته فإن قائمة عملائنا لهذا الطراز من الـ C Series تشهد زيادة مطرده مما يدل على قيمتها العالية ومرونه تشغيلها بما يلبي متطلبات العديد من شركات الطيران في التوسع في عدد من الأسواق الهامة حول العالم.”