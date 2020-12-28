صفقة «كليوباترا – ألاميدا» تنشئ كياناً بقيمة 15 مليار جنيه فى القطاع الصحى

أفصحت مجموعة مستشفيات كليوباترا أمس، بشكل رسمى، عن دخولها فى اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلث كير جروب، المالكة لكل من مستشفيى السلام الدولى ودار الفؤاد، التى ستعد أكبر صفقة فى تاريخ قطاع الرعاية الصحية فى مصر، وستخلق كيانًا بقيمة سوقية تقارب 15 مليار جنيه.

يرى محللون ماليون ببنوك استثمار أن تقييم «ألاميدا» فى الصفقة قد يصل إلى 7 مليارات جنيه تقريبًا، فى حين تبلغ القيمة السوقية لشركة كليوباترا فى البورصة نحو 7.5 مليار جنيه بتعاملات أمس الأحد.

وتابع المحللون أن كليوباترا ستكون بحاجة إلى توفير سيولة من خلال البنوك، لاستكمال العرض، وسداد الجزء النقدى فى العملية، مستبعدين أن تحقق الصفقة شكلًا من أشكال الاحتكار بقطاع المستشفيات، لكنها ستخلق قوة كبيرة للمنافسين.

وقالت «كليوباترا» فى بيان لها أمس إنها تعتزم سداد قيمة الصفقة عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل لصالح مساهمى ألاميدا، وتتم تسوية المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم فى مجموعة كليوباترا، بقيمة جزء من الأسهم المبيعة تخصص لصالح مساهمى ألاميدا للاكتتاب بموجبها فى زيادة رأس مال كليوباترا.

يرى على عادل، محلل القطاع الصحى ببنك الاستثمار «بلتون»، أن الصفقة إيجابية للغاية، وسترفع تقييم سهم كليوباترا فى البورصة، مستفيدة من الخبرات الطبية لدى الطرفين.

وأشار إلى أن ألاميدا تعد ثانى أكبر كيان من حيث عدد الأسرَّة فى مصر، بعد كليوباترا، ومن ثم فإن دخولهما تحت المظلة نفسها سيسمح للكيان الجديد بتحقيق تعاون وتحسن فى جودة وخدمة العملاء، وكذلك الانتشار فى شرق وغرب القاهرة والتوسع فى أنشطة العيادات الخارجية.

وتوقع أن تنفذ شركة كليوباترا زيادة بقيمة تعادل 25 إلى %35 من إجمالى رأسمالها الحالى، لصالح مساهمى ألاميدا، كما أن قيمة الصفقة ستتضمن المديونيات المحملة على ميزانية ألاميدا، وسيكون هناك جزء نقدى.

ورجح أن يكون إجمالى ما ستدفعة كليوباترا نقدًا لشركة ألاميدا، وفقًا لتحليل البيانات المفصح عنها فى حدود من 0.5 إلى 2 مليار جنيه، مع تقييمها بحوالى 7 مليارات جنيه تقريباً.

وأوضح أن إجمالى السيولة فى مجموعة كليوباترا تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، ومن المرجح توجيه أغلبها إلى استكمال صفقات استحواذ أخرى تمت، مثل الكاتب وكوينز، إضافة إلى استثمارات فى القاهرة التخصصى التابعة، ما يرجح لجوء الشركة إلى البنوك لدفع الجزء النقدى.

وأشار «عادل» إلى أن القيمة العادلة لسهم كليوباترا بخلاف ألاميدا تصل إلى 6 جنيهات، مع توصية بالشراء، علما بأن السهم يتداول حاليًا على شاشات البورصة بالقرب من 4.7 جنيه.

وتوقع التقرير الذى وصلت «المال» نسخة منه أن يكون تقييم الشركتين متساويًا تقريبًا على أساس قيمة المؤسسة ومعدلات التشغيل والأرباح المماثلة فى الكيانين.

وذكر أن الديون المستحقة على ألاميدا ربما تصل إلى 5 مليارات جنيه كحد أقصى.

يُذكر أن سهم كليوباترا أغلق أمس مرتفعًا %5 بالبورصة، ومسجلا تداولات قيمتها 9.5 مليون جنيه، بسعر 4.74 جنيه.

ويشار إلى أن ألاميدا شركة إماراتية تمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية، منها مستشفى السلام الدولى فى المعادى، ودار الفؤاد فى 6 أكتوبر ودار الفؤاد فى مدينة نصر، والسلام فى القطامية التى ستعمل خلال النصف الأول من 2021.

أما مجموعة مستشفيات كليوباترا فتضم فى الوقت الحالى كلًا من كليوباترا بمصر الجديدة، والنيل بدراوى، والشروق، والقاهرة التخصصى، والكاتب فى الدقى، وكوينز.