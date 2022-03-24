صفقة «فورى» تحفز مؤشرات البورصة للصعود.. وترجيحات للتحرك نحو 12000 نقطة

دعمت صفقة شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة –أمس الأربعاء- لتُنهى تعاملاتها على صعود جماعى، وذلك عقب حالة التذبذب التى شهدتها خلال التعاملات الصباحية.

وتوقع محللون فنيون أن تتجه البورصة المصرية بجلسة اليوم الخميس –آخر جلسات الأسبوع الحالي– نحو مقاومة 11800 نقطة، وتجاوزها سيدفعها نحو 12000 ثم 12065 نقطة.

وأنهت السوق تعاملاتها، أمس، على صعود جماعى، وسط قيمة تداول على الأسهم بلغت 2.5 مليار جنيه، من بينها حوالى 1.4 مليار، متعلقة بصفقة «فورى»، فيما جرى التداول على 193 سهمًا صعد من بينها 66 وتراجعت 56 أخرى، ولم يتغير أداء الباقى.

وصعد المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو %0.69 عند 11744 نقطة، وارتفع أداء «السبعينى للأسهم الصغيرة والمتوسطة» «EGX70ewi» بنسبة %0.56 عند 2003 نقاط، ونظيره متساوى الأوزان «EGX50» بنسبة %0.82 ووصل إلى 2019 نقطة، والأوسع نطاقًا «EGX100» بنحو %0.79 عند 3032 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 1.4 مليار و96 مليون جنيه على التوالى، والمستثمرين الأجانب للبيع بقيمة 1.5 مليار.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن مؤشر «EGX30» شهد حوالى 7 جلسات متتالية من الصعود، ما جعله يقترب من مستوى المقاومة الرئيسى عند 12065 نقطة.

وأوضح أن المؤشر يتعرض لعملية تصحيح محدود قرب هذا المستوى ما يجعله يتخلى عن جزء من مكاسبة، مشيرًا إلى أنه فى طريقة للوصول نحو 12065 نقطة.

وأشار «النمر» إلى أن تجاوز مستوى 12065 نقطة سيفتح له باب الصعود للتحرك نحو مستوى 12500 نقطة.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، إن صفقة «فورى» دعمت أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الثانى من الجلسة، خاصة أن هذا السهم له وزن نسبى بالمؤشر الرئيسى.

وأضاف أن المؤشر متجه بهذا الأداء الإيجابى إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 11800 نقطة باختراقه والاستقرار أعلاه، مستهدفًا مستوى المقاومة الثانى وهو 12000 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فقال «عيد» إنه نجح فى اختراق مستوى المقاومة 2000 نقطة، والإغلاق أعلاه، موضحًا أن هذا سيدفعه لاختبار مقاومة 2060 نقطة.