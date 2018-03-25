صفقة على 5.6 مليون سهم تصعد بقطر الوطني 3.5%

مصطفى طلعتشهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية ضخمة "تفويته أو صفقة" على أسهم بنك قطر الوطني الأهلي "QNB" رفعته بحوالي 3.5%، حتى منتصف التعاملات.وكشفت شاشات التداول أن الصفقة منفذة على 5.6 مليون سهم، بسعر 60 جنيهاً، بلغت قيمتها الإجمالية 337.5 مليون جنيه، ليتصدر البنك تنفيذ

مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الأحد، تنفيذ عملية ضخمة “تفويته أو صفقة” على أسهم بنك قطر الوطني الأهلي “QNB” رفعته بحوالي 3.5%، حتى منتصف التعاملات.

وكشفت شاشات التداول أن الصفقة منفذة على 5.6 مليون سهم، بسعر 60 جنيهاً، بلغت قيمتها الإجمالية 337.5 مليون جنيه، ليتصدر البنك تنفيذات السوق.

وفي فبراير الماضي، باعت مجموعة بنك قطر الوطني – المالكة للبنك في مصر – 2.1% من أسهم “QNB” بقيمة 816 مليون جنيه، وذلك غرض رفع نسبة الأسهم الحرة للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة، والتى تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المتاحة للتداول بها عن 5%.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، كانت قد أصدرت قرارًا فى أغسطس 2017، ألزمت فيه الشركات المقيدة غير المتوافقة مع قواعد القيد – فيما يتعلق بنسبة التداول الحر التى لا يجب أن تقل عن 5%، أو عدد المساهمين البالغ حده الأدنى 300 مساهم – بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية تصل لـ 9 أشهر.

ويبلغ رأسمال قطر الوطني 8.9 مليار جنيه موزعًا على 890.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.

وواصلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطها الممتد منذ صباح اليوم وحتى منتصف الجلسة، إذ تراجع المؤشر الرئيسي 0.72%، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.13%، وبالمثل انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً 0.71%.