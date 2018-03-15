صفقة على 5 ملايين سهم تصعد بالتجاري الدولي لقمة تاريخية

مصطفى طلعتشهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية ضخمة "تفويته أو صفقة" على سهم البنك التجاري الدولي، صعدت به إلى مستوى تاريخي جديد - أعلى مستوى له على الإطلاق.ونفذت العملية على 5.5 مليون سهم للتجاري الدولي، بلغت قيمتها 441 مليون جنيه، بسعر 88.25 جنيه للواحد.وقبل نصف

مصطفى طلعت

شهدت شاشات تداول البورصة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية ضخمة “تفويته أو صفقة” على سهم البنك التجاري الدولي، صعدت به إلى مستوى تاريخي جديد – أعلى مستوى له على الإطلاق.

ونفذت العملية على 5.5 مليون سهم للتجاري الدولي، بلغت قيمتها 441 مليون جنيه، بسعر 88.25 جنيه للواحد.

وقبل نصف ساعة على نهاية الجلسة، ارتفع السهم 1.7% متجاوزاً مستوى الـ90 جنيهًا، وهو أعلى مستوى للسهم في تاريخه، وتصدر السهم تنفيذات السوق بقيمة 763 مليون جنيه عبر بيع وشراء 8.6 مليون سهم.

جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة واصلت صعودها الطفيف الممتد منذ الصباح، وحتى منتصف التعاملات، وارتفع المؤشر الثلاثيني “egx30” بنسبة 0.57 % عند 16977 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنحو 0.13% عند 900 نقطة.