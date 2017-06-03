صفقة على إيديتا تقفز بإتش سي 11 مركزا في ترتيب السمسرة

قفزت شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية إلى المركز الوصيف، في ترتيب شركات السمسرة، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، مقارنة بالمركز 13 خلال شهر أبريل السابق، متقدمة 11 مركزا دفعة واحدة، بتداولات بلغت 9.5 مليار جنيه، نفذت على 603.7 مليون سهم، بما يعادل 13.1% من إجمالي الحصة السوقية، بعدد عمليات 17.18 ألف عملية.

وتولت “إتش سي” إدارة وتنفيذ صفقة نقل ملكية لعدد 239.3 مليون سهم تخص مجموعات مرتبطة على أسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية، حيث قامت شركة Berco Limited ببيع الأسهم المذكورة لشركة Quantum Investment BV والمملوكتين لنفس الأشخاص وبنفس النسب، بقيمة أجمالية للصفقة بلغت 4.3 مليار جنيه.

يشار إلى أن الشركة احتلت المرتبة الخامسة في تعاملات السمسرة، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، بتداولات قدرها 13.14 مليار جنيه، وحصة سوقية بلغت 4.3%، عبر تنفيذ 1.16 مليار ورقة مالية، وعدد عمليات 97.2 ألف عملية.