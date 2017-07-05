بورصة وشركات

صفقة على أسهم عامر جروب بقيمة 12 مليون جنيه

مصطفى طلعت: أعلنت مجموعة عامر جروب عن قيام العميل AMER WAKF LTD ببيع عدد 32.4 مليون سهم من اسهم الشركة، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 12 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن نسبة مساهمة العميل بعد تنفيذ العملية إنخفضت إلى 10.5% مقابل 11.2%، وتم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر 0.37
5 يوليو، 2017 5 يوليو، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

مصطفى طلعت:

أعلنت مجموعة عامر جروب عن قيام العميل AMER WAKF LTD ببيع عدد 32.4 مليون سهم من اسهم الشركة، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 12 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أن نسبة مساهمة العميل بعد تنفيذ العملية إنخفضت إلى 10.5% مقابل 11.2%، وتم تنفيذ الصفقة بمتوسط سعر 0.37 جنيه، بواسطة شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

وحققت “عامر جروب” أرباحاً بقيمة 63.95 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي والمنتهية في مارس، مقابل أرباح بلغت 68.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2016.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً

ADS Error Missing id parameter!