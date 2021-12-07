صفقة سوديك : 95% من الأسهم المستهدفة استجابت لعرض الشراء الإماراتى

أظهر إحصاء منشور عن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، على شاشة التداول بالبورصة، استجابة 95% من الأسهم المستهدفة لعرض الشراء الإماراتى بسعر 20 جنيها للسهم.

وكشف إحصاء إدارة البورصة المصرية استجابة حملة الأسهم الممثلين لنحو 304.6 مليون سهم لعرض الشراء الإماراتى بنهاية فترة سريان العرض المقررة 7 ديسمبر الجارى.

وتعادل تلك الكمية -بحسابات المال – حوالى 95% من إجمالى الأسهم المستهدفة فى العرض الإماراتى المقدم على الشركة والذى استهدف شراء 320.5 مليون سهم تقريبا تعادل 90% من إجمالى أسهم سوديك البالغة 349 مليون سهم تقريبا.

كما أظهرت حسابات المال عدم استجابة 15.9 مليون سهم للعرض بما يعادل 4.96% تقريبا من إجمالى الأسهم المستهدفة للشراء.

واستهدف عرض الدار العقارية الإماراتية شراء 320.5 مليون سهم تمثل 90% من أسهم سوديك كحد أعلى أو 51% كحد أدنى وقفت التنفيذ بسعر نقدي 20 جنيها للسهم،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى وقت سابق.

سوديك : المستشار المالى قدر السهم أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه

وكشف تقرير مالى نشرته سوديك فى 29 نوفمبر الماضى، تقدير القيمة العادلة للسهم أعلى من العرض الإماراتى بنحو 3.42 جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذا التقرير أعد من قبل شركة BDO كيز للاستشارات المالية وانتهت نتائجه إلى تقييم السهم بنحو 23.42 جنيه.

واجتمع مجلس إدارة الشركة الأحد (28 نوفمبر) لمناقشة التقرير ، وتوصل أعضاؤه بعد نقاش طويل إلى أن العرض الإماراتى المقدم للاستحواذ عليها جيد فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية وجائحة كورونا.

كما رأى المجلس أن دخول شريك اقتصادى قوى مثل الدار العقارية الإماراتية (مقدمة العرض) سينعكس إيجابيا على الشركة والعاملين بها.

وأشار المجلس إلى أن متوسط سعر السهم خلال الثلاثة الشهور السابقة على تقديم العرض بلغ 15.6 جنيه فى البورصة المصرية ، كما نوه إلى أن القرار الاستثمارى الخاص ببيع الأسهم يختص فى المقام الأول بحملة الأسهم.

أكبر تحالف مساهم استنكر التأخر في الإفصاح عن التقييم المالي

باسم عزب، الرئيس التنفيذى بشركة «أكت فاينشيال»

وجاء إعلان سوديك عن نتائج التقييم عقب أيام قليلة من تصريحات باسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت المالية – أحد أكبر المساهمين بشركة سوديك –في حواره مع برنامج ceo level الذي أذيع على شاشة المال TV الخميس (25 نوفمبر).

وقال عزب ” إن عدم الاعلان عن التقييم ُ أمر سلبى، فنحن كمستثمر كنا تقدمنا للرقابة المالية بطلب لمعرفة تفاصيل التقييم الذى تم ولكننا لم نحصل على رد حتى وقتنا الحالى، كما تقدمنا لـ«سوديك» أيضًا، وخاصة أنها عينت مستشارين للتقييم ودراسة الفرص البديلة، وتفضلت الأخيرة بالرد علينا أنها تدرس الأمر حاليًا وتنتظر الموافقات”.

وتابع : “رأيى الشخصى من المفترض أن تقوم الشركة بالإفصاح عن التقييم خاصة أنهُ تم تعيين مستشار مالى مستقل، كما أن الإفصاح عن التقييم من الممكن أن يساعد المستثمرين فى اتخاذ القرار”.

وأضاف “بالنسبة لنا فإن معرفة تقييم الشركة من وجهة نظر الآخرين هو أمر جيد، خاصة أن التقييمات التى أصدرتها مجموعة من مراكز البحوث التابعة لبنوك استثمار تتراوح بين 20 : 30 جنيهًا وهى فجوة، وتمثل فارقًا كبيرًا فى التقييم.”

وأعلنت سوديك فى 22 نوفمبر عن صدور موافقة الرقابة المالية على العرض الإماراتى ، وحددت الشركة فى وقت لاحق فترة سريانه أمام حملة الأسهم بـ ”عشرة أيام عمل” بدأت من 24 نوفمبر الماضى وانتهت 7 ديسمبر، وفقا لنشرة العرض المنشورة بـجريدة”المال”.

واستغرقت الرقابة في دراسة العرض أكثر من شهرين تقريبا منذ تاريخ إيداع في 14 سبتمبر الماضي، وقالت فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض جرى تقديمه من قبل تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز انترناشونال هولدنجيز آر.اس سي ليميتد، وشركة جاما فورج ليميتد.

كانت الرقابة المالية قد وافقت في 8 يونيو الماضي على منح التحالف الإماراتي مهلة 30 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري، ثم وافقت على طلب مهلة جديدة بدأت منذ 2 أغسطس القادم (تاريخ انتهاء المهلة الأولى).

سوديك : عرض الدار الإماراتية ارتفع بقيمة جنيه للسهم عن المقدم في مارس

وتلقت سوديك في 14 مارس الماضي، عرض استحواذ مبدئي من قبل شركة الدار العقارية يستهدف شراء 51% من الأسهم كحد أدنى بمتوسط سعر يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها للسهم (أقل جنيه على المودع حديثا).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا العرض سيجري تقديمه من خلال شركة أو شركات ذات غرض خاص تؤسس لهذا الغرض من خلال شركة الدار العقارية منفردة أو مجتمعة مع تحالف مستثمرين (لم تسمهم ساعتها).

وقالت الدار العقارية، إن هذا السعر التقديري مشروط بإتمام فحص شامل ناف للجهالة على شركة سوديك وشركاتها التابعة والوصول إلى نتائج مرضية.

وأشارت الدار إلى إمكانية تقديمها عرض شراء لكامل أسهم سوديك بعد إطلاعها على نتائج الفحص النافى للجهالة على الشركة.

ونوهت الشركة إلى أن المضى فى هذا العرض يستلزم الحصول على موافقات داخلية، وكذلك موافقة الجهات المختصة فى مصر والإمارات، ولا سيما هيئات الرقابة المالية.

وأفصحت سوديك فى 15 أبريل الماضى عن تكليف شركة “إى فى جى هيرميس” وأحد بنوك الاستثمار الدولية كمستشارين ماليين لتقييم عرض الاستحواذ المقدم .

العليان السعودية أكبر مساهم منفرد بالشركة بنسبة 14%

سوديك

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14% من إجمالى الأسهم.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت “فاينانشال للاستثمارات”، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضى.

كما تساهم عائلة أبانمى بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، و”ريمكو آى جى تى” للاستثمار بنسبة 7%.

كذلك تستحوذ “أكويتى” القابضة للاستثمار على نسبة 5% إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة المصربة وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيل صافى ربح قدره 819.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة مع صافى أرباح بلغت 719.4 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت النتائج ، ارتفاع إجمالى إيرادات نشاطها إلى 5.5 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة مع نحو 5.3 مليار جنيه خلال 2019.

وأعلنت الشركة فى يناير الماضى عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال عام 2020 تمثل حصيلة بيع 1361 وحدة خلال العام.

وأظهرت نتائج أعمال أحدث، ارتفاع صافى أرباحها إلى 225.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى مقارنة مع نحو 74.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2020، بنسبة نمو 203 %.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.55 جنيه للسهم يبدأ صرفها اعتبارا من الأربعاء ( 9 يونيو الماضى).