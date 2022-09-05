صفقة «سايباد- باكين- سايبس» تترقب مصير المفاوضات حول «أرض القبة»



علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صفقة الاستحواذ على شركة «البويات والصناعات الكيماوية – باكين» تترقب مصير «أرض القبة»، بالمفاوضات الجارية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وكلا من «سايباد» و«سايبس» مقدمى عرضى الاستحواذ.

يُذكر أن «باكين» تلقت مؤخرا عرض شراء من شركة «سايباد» لحوالى %90 من أسهمها وبحد أدنى للتنفيذ نسبته %51 بسعر يتراوح بين 16.5 إلى 18.75 جنيه للسهم.

كما قدمت «سايبس العالمية» عرضًا منافسًا بسعر مبدئى من 17.5 إلى 18.5 جنيه.

وأضافت المصادر أن المفاوضات بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومقدمى العروض تدور حول رغبة الأولى فى زيادة سعر الصفقة المحتملة، فى ظل امتلاك «باكين» قطعة أرض بالقاهرة يمكن تغيير استخدامها من النشاط الصناعى إلى السكني، مما يعظم من قيمة الصفقة.

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، كان مقاما عليها مصنع سابقا قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى.

وأوضحت المصادر أن العروض المقدمة للاستحواذ على «باكين» لا تتضمن تقييما للأرض المشار إليها سلفًا، إذ تستهدف كل من «سايباد» و«سايبس» الاستحواذ على الجزء التشغيلى أو الصناعى فقط، دون تحمل أى تكلفة إضافية.

وأشارت إلى وجود مباحثات بين «القابضة الكيماوية» وكل من «سايبس» و«سايباد» لبحث وضعية الأرض بالشكل الذى يضمن سريان عملية الاستحواذ.

وتمتلك «باكين» مصنعا بمنطقة العبور، وآخر فى دولة ليبيا مملوك لأحد كياناتها التابعة بنسبة مساهمة تبلغ %50 وعينت الشركة بنك استثمار «الأهلى فاروس» للمفاضلة بين العروض المقدمة والسماح ببدء عمليات الفحص النافى للجهالة.

ويتوزع هيكل ملكية «باكين» بواقع %44.63 للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و%10.52 لبنك مصر، و%7.73 لصالح «M N A» للاستثمار الصناعى، و%5.20 للمستثمر السيد صابر السيد حميد، والباقى أسهم تداول حر فى البورصة وحصص أقل من %5 وفقًا لآخر إفصاحات الشركة.