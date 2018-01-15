صفقة تبادلية وشيكة بين الزمالك والمقاصة

علي المصرييعقد مسئولو الزمالك ومصر المقاصة، برئاسة مرتضى منصور ومحمد عبدالسلام، جلسة لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، حيث تم الاتفاق على انتقال نانا بوكو وعماد فتحي للقلعة البيضاء، مقابل انتقال صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان للفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.ويضع مسئولو ال

علي المصري



يعقد مسئولو الزمالك ومصر المقاصة، برئاسة مرتضى منصور ومحمد عبدالسلام، جلسة لإبرام صفقة تبادلية بين الناديين، حيث تم الاتفاق على انتقال نانا بوكو وعماد فتحي للقلعة البيضاء، مقابل انتقال صلاح عاشور وأحمد مجدي ومحمد رمضان للفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويضع مسئولو الناديين الشروط النهائية لإتمام الصفقة التبادلية بصفة رسمية بعد موافقة مدربي الفريقين إيهاب جلال المدير الفني للزمالك، وعماد سليمان المدير الفني للمقاصة، على تفعيل الصفقة، خاصة أن جلال طلب من إدارة الزمالك التعاقد مع الثنائي، ومن المنتظر أن يوقع اللاعبان على العقود خلال الساعات المقبلة.