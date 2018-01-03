صفقة تبادلية بين المصري ووادي دجلة

علي المصري أنهي ناديا المصري ووادي دجلة، صفقة تبادلية بينهما، تقضي بانتقال المهاجم البوركيني يوسف أوتارا الفريق الدجلاوي لمدة 3 مواسم، مقابل استغناء الفريق البورسعيدي عن أحمد سالم صافي وإعارة أحمد عيد عبد الملك لنهاية الموسم، باﻹضافة لدفع 3 ملايين جنيه لدجلة. وتمت الصفقة بناء علب رغبة حسام حسن الم

علي المصري

أنهي ناديا المصري ووادي دجلة، صفقة تبادلية بينهما، تقضي بانتقال المهاجم البوركيني يوسف أوتارا الفريق الدجلاوي لمدة 3 مواسم، مقابل استغناء الفريق البورسعيدي عن أحمد سالم صافي وإعارة أحمد عيد عبد الملك لنهاية الموسم، باﻹضافة لدفع 3 ملايين جنيه لدجلة.

وتمت الصفقة بناء علب رغبة حسام حسن المدير الفني للمصري، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، وقبل خوض مباراة السوبر المصري أمام اﻷهلي، ولدعم الفريق قبل المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية، وبعد موافثة طارق العشري المدير الفني لوادي دجلة.