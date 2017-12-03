صفقة بين شركات الغاز الإسرائيلي بقيمة 900 مليون دولار

- تمار بتروليوم في محادثات أولية للحصول على 7.5٪ من حقوق نوبل للطاقة في خزان تمار الإسرائيليعادل عبد الجواد:ذكر موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي أن شركة تمار للبترول الإسرائيلية برئاسة يوسي أبو، تتفاوض للحصول على بعض حقوق شركة "نوبل" في حقل تمار، وفقا لالتزام نوبل للغاز، والحصول على 7.5٪ من حق

– تمار بتروليوم في محادثات أولية للحصول على 7.5٪ من حقوق نوبل للطاقة في خزان تمار الإسرائيلي







عادل عبد الجواد:

ذكر موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي أن شركة تمار للبترول الإسرائيلية برئاسة يوسي أبو، تتفاوض للحصول على بعض حقوق شركة “نوبل” في حقل تمار، وفقا لالتزام نوبل للغاز، والحصول على 7.5٪ من حقوق نوبل إنيرجي في خزان تمار أي تخفيف حصة نوبل في تمار من 36٪ لـ 25٪ بحلول عام 2021.

وتدرس شركة تمار للبترول إمكانية رفع الدين وحقوق الملكية من أجل التوصل إلى صفقة محتملة قريبة، ومن المتوقع أن تصل الصفقة إلى900 مليون دولار “3 مليارات شيكل”، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الصفقة بقيمة أكثر من 10 مليار دولار.

وفي سياق آخر كشفت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية عن نيه اسرائيل التوقيع علي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لإقامة خط انابيب عبر البحر المتوسط، حيث سيتم تصدير الغاز من خزان ليفيتان الاسرائيلي إلي أوروبا من خلال إنشاء خطوط للأنابيب في أوروبا، وسيتم التوقيع على مبادىء الإاتفاق العام المقبل 2018.